Уровень заболеваемости коронавирусом Covid-19 в мире может быть в 50 – 80 раз выше, чем это показывают официальные данные.

Об этом сообщает The Guardian

В материале ссылаются на еще не рецензированное исследование из Стэнфорда (Калифорния, США). Его результаты опубликовали в пятницу, 17 апреля, но еще не проверили.

Исследование ученых из Стэндфордского университета показало, что вирус встречается гораздо чаще, чем показывают официальные данные медучреждений и специализированных лабораторий.

В ходе исследования ученые взяли образцы 33300 человек в округе Санта-Клара. Среди них коронавирус нашли в 50–80 раз чаще, чем указывали официальные данные.

Ученые пояснили, что если бы вирус не сдерживали с помощью различных карантинных ограничений, то цифры были бы иные. При этом, чтобы делать прогнозы и говорить о необходимых мерах борьбы с коронавирусом, необходимы крупные реальные исследования относительно распространения вируса в том или ином регионе.

“Это имеет значение для изучения того, как далеко мы продвинулись в ходе эпидемии. Это имеет значение для моделей эпидемий, которые используются для разработки политики и оценки того, что это значит для нашей системы здравоохранения”, – сказал Эран Бендавид, доцент медицины в Стэнфордском университете, который руководил исследованием.

Группа ученых отметила, что их исследование стало первым масштабном в этой сфере.

Исследование проводилось путем выявления антител у здоровых людей с помощью анализа крови. Анализ показывал – есть ли в крови антитела к коронавирусу, то есть переболел ли человек.

На момент исследования в округе Санта-Клара было подтверждено 1094 случая заболевания Covid-19. Из них 50 человек умерли вследствие заражения. Но, исходя из количества людей, у которых нашли антитела, вполне вероятно, что к началу апреля в округе Санта-Клара было инфицировано от 48 тысяч до 81 тысячи человек, что примерно в 50 – 80 раз выше.

Также исследователи отметили, что коронавирус потенциально гораздо менее опасен для всего населения, чем первоначально предполагалось.

К примеру, по официальной статистике, уровень смертности от коронавируса в США составил 4,1%. В то же время исследователи из Стэнфорда сказали, что их результаты показывают, что уровень смертности составляет всего 0,12–0,2%.

По предварительным оценкам, это исследование может означать, что человечество ближе к коллективному иммунитету. Если это так, то правительства разных стран могут быстрее принимать решения, касающиеся отмены карантинных ограничений.

Но сами авторы исследования отметили, что не стоит спешить с выводами, а также не стоит политизировать их выводы, пока не будет проведено достаточно аналогичных масштабных исследований в других странах.

Ранее подобное мнение (о том, что коронавирусом заражено гораздо больше людей) высказывал Артур Рейнгольд, профессор эпидемиологии в Калифорнийском университете в Беркли.

Если предположить, что это исследование действительно корректно, то получится, что 3% населения Земли заражено коронавирусом, тогда как 97% еще не имеют антител. Чтобы достичь коллективного иммунитета, переболеть и выработать антитела должны организмы 50% людей.

“Очень важно, чтобы подобные исследования проводились по всей стране. Совершенно очевидно, что вирус в некоторых штатах более распространен, чем в других, и понимание распространенности вируса в каждом штате является критически важным шагом вперед для разработки определенной политики”, – сказала Джаянта Бхаттачарья, профессор Стэнфорда и автор исследования.

На данный момент Национальный институт здравоохранения (Мэриленд, США) тестирует 10 000 человек. Калифорнийский университет в Беркли собирается протестировать 5000 здоровых добровольцев, чтобы выяснить, есть ли у них коронавирус.