Украинец Алексей Пахунов, который работает в компании Илона Маска SpaceX, писал программное обеспечение для ракет Falcon 9 и Falcon Heavy, а теперь - для Starship.

Об этом сам Пахунов написал в своем блоге.

По его словам, он не имеет отношения к программированию ракеты Crew Dragon, которая в субботу, 30 мая, отправила экипаж на МКС.

“Нет, я не “пишу всё программное обеспечение, которое отвечает за полёт Crew Dragon”. Программное обеспечение, обеспечивающее полет Crew Dragon создавалось не одной сотней людей в течении многих лет. Помимо всего прочего, это программное обеспечение включает в себя версию Linux. Я специально проверял – я совершенно точно не писал Linux. Там какой-то финский паренёк отметился”, – написал Пахунов, подчеркнув, что к разработке ПО Dragon никогда отношения не имел.

Алексей Пахунов заявил, что писал софт для Falcon 9 и Falcon Heavy, а теперь – для Starship.

“Само собой, так как софт для всех четырех собирается из одной кодовой базы, то часть моего кода используется при полете Dragon… Я был инженером, отвечающим за запуск F9-21 (первая успешная посадка), FH-1 (первый запуск Falcon Heavy) и нескольких других запусков от группы Flight Software”, – сказал он.

По его словам, главный инженер компании (Chief Designer) – Илон Маск.

Должность Пахунова называется – sr. software engineer – “разработчик обыкновенный, просто опытный”, эта должность не предполагает руководства людьми.