Вице-премьер Олег Уруский сообщил, когда родственники офицеров и курсантов военного самолета Ан-26, который разбился на прошлой неделе, смогут попрощаться с погибшими.

Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина”.

Как сообщалось ранее, после трагедии медикам не удалось идентифицировать ни одно из 26 тел погибших из-за того, что они были в изувеченном состоянии. Были назначены ДНК-экспертизы, которые, как ожидалось, должны продолжаться до 3 недель.

Однако, по слова Уруского, экспертизу уже завершили, ожидается, что уже в начале следующей недели близкие смогут проститься с погибшими.

“Была организована ДНК-экспертиза в Харьковском научно-исследовательском криминалистическом центре. Я посетил этот центр во вторник на этой неделе, убедился в том, что оборудование там современное, которое позволяет оперативно решать те вопросы, которые были поставлены перед экспертами.

На сегодняшний день благодаря настойчивой работе мы смогли фактически закончить (проведение ДНК-экспертиз — ред.). Я надеюсь, что в начале следующей недели близкие и родственники смогут попрощаться с телами”, — сказал он.