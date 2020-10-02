Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина”.
Как сообщалось ранее, после трагедии медикам не удалось идентифицировать ни одно из 26 тел погибших из-за того, что они были в изувеченном состоянии. Были назначены ДНК-экспертизы, которые, как ожидалось, должны продолжаться до 3 недель.
Однако, по слова Уруского, экспертизу уже завершили, ожидается, что уже в начале следующей недели близкие смогут проститься с погибшими.
“Была организована ДНК-экспертиза в Харьковском научно-исследовательском криминалистическом центре. Я посетил этот центр во вторник на этой неделе, убедился в том, что оборудование там современное, которое позволяет оперативно решать те вопросы, которые были поставлены перед экспертами.
На сегодняшний день благодаря настойчивой работе мы смогли фактически закончить (проведение ДНК-экспертиз — ред.). Я надеюсь, что в начале следующей недели близкие и родственники смогут попрощаться с телами”, — сказал он.
Катастрофа Ан-26
Самолет разбился вечером 25 сентября вблизи Чугуева в Харьковской области во время захода на посадку. На борту находились 7 членов экипажа и 20 курсантов Университета Воздушных сил им. Кожедуба.
Из 27 человек, находившихся на борту, выжил только один — курсант Вячеслав Золочевский.
ХНУ Воздушных сил опубликовал список 26 погибших в катастрофе военного самолета Ан-26, которая произошла накануне.
Министр обороны Андрей Таран заявил, что военный самолет АН-26 разбился, скорее всего, из-за того, что зацепился крылом за землю.
Также стало известно, что экипажу военного самолета дали разрешение на посадку только через минуту после запроса.
Государственное бюро расследований проверяет четыре версии причин авиакатастрофы военного самолета Ан-26 в Харьковской области.
К тому же следственная группа назначила уже более 50 экспертиз по делу об авиакатастрофе самолета АН-26 в Харьковской области. В состав группы входят более 50 следователей. Тем временем одна из камер наблюдения, установленная на высотном здании в Чугуеве, сняла момент падения самолета с курсантами.
28 сентября вице=премьер-министр Олег Уруский заявил, что расшифровка бортовых самописцев началась 27 сентября и продлится 3-5 дней под руководством ГБР.
- Семьи погибших в катастрофе Ан-26 получат по 1,5 млн грн компенсации. Соответствующее решение принял Кабинет Министров.