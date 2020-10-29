Проект по развитию в Украине вакуумного поезда Hyperloop снят с повестки дня.

Об этом рассказал в интервью изданию “РБК-Украина” вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский.

Так, у него спросили, поднимается ли эта идея на каких-то уровнях или вопрос окончательно снят.

“Он снят. Я знаю, что предыдущий министр инфраструктуры (Владимир Омелян, – ред.) был сторонником этого проекта. Я тоже сторонник всего супернового, современного, прогрессивного, но надо понимать реалии нашей жизни и то, насколько Украина сегодня способна реализовать такой дорогостоящий проект. Для нас это пока что не ближайшее будущее, к сожалению”, – подчеркнул вице-премьер.

Он выразил мнение, что более актуально сейчас построить в Украине скоростную железную дорогу.

“Я был бы счастлив, чтобы мы хотя бы имели скоростную железную дорогу как во Франции, где поезд едет 350 км/час. Для этого нам надо около 40 млрд долларов инвестиций, чтобы построить новые пути под высокоскоростной транспорт”, – отметил Уруский.

Как известно, ранее нынешний министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявлял, что в ведомстве не будут заниматься идеей Hyperloop, которую активно пропагандировал экс-глава ведомства Владимир Омелян.

Криклий, в частности, высказал свое скептическое отношение к идее создания Hyperloop в Украине. “Я за более современные технологии, например, телепортацию”, – иронизировал министр.

В июле же этого года президент Украины Владимир Зеленский выразил заинтересованность в развитии в нашей стране проекта вакуумного поезда Hyperloop.