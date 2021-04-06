Агентство США по международному развитию предоставит Украине специальные холодильники, необходимые для транспортировки и хранения вакцины Pfizer.

Об этом сообщило посольство США в Украине.

Ранее сообщалось, что Украина заключила с американской фармацевтической корпорацией Pfizer договор на поставку 10 млн доз вакцины против COVID-19.

“USAID помогает подготовиться к получению вакцины Pfizer и других утвержденных вакцин, придавая прямую поддержку цепей ультрахолодного хранения и транспортировки”, – говорится в сообщении.

Как уточняет посольство, USAID работает над заключением контракта с предоставляющими логистическими услугами в ответ на запрос украинского правительства. Речь идет о доставке первых более 100 000 доз вакцины.

Напомним, вакцина Pfizer / BioNTech — это вакцина от COVID-19, который вводится. Она содержит модифицированную мРНК. Препарат BNT162b2 имеет эффективность 95%. Для вакцинации нужно ввести две дозы с интервалом в три недели. Вакцину следует хранить и транспортировать при ультранизких температурах ниже -70 ° C.

В марте Pfizer заявила, что ее вакцина от COVID-19 остается высокоэффективной через шесть месяцев с начала использования.

Также исследования показали, что эффективность вакцины Pfizer/BioNTech среди подростков 12-15 лет составляет 100%.