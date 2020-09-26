Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Глава государства прибыл в Военно-медицинский клинический центр Северного региона, куда госпитализирован раненый курсант.
Начальник Центра Эдуард Хорошун сообщил Президенту, что состояние пострадавшего – средней тяжести. Однако, несмотря на это, военный пребывает в сознании.
Вячеслав рассказал Владимиру Зеленскому, что все случилось очень быстро, и было непонятно, что происходит. По его словам, курсанты и экипаж были знакомы и уже летали вместе.
Президент поинтересовался, есть ли у врачей все необходимое для оказания медицинской помощи пострадавшему.
“Мы желаем тебе скорейшего выздоровления”, – сказал Владимир Зеленский, обращаясь к раненому.
Также Глава государства пообщался с матерью курсанта Ириной и выразил ей слова поддержки. В случае необходимости им будет предоставлена вся необходимая помощь.
Курсант Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба Вячеслав Золочевский – единственный, кто выжил в катастрофе военного самолета Ан-26, произошедшей во время плановых учебных полетов 25 сентября 2020 года вблизи г. Чугуева Харьковской области. На борту самолета было 20 курсантов и семь членов экипажа.
Напомним, вечером 25 сентября вблизи Чугуева в Харьковской области во время захода на посадку разбился военный самолет, на борту которого находились офицеры и курсанты Университета воздушных сил им. Кожедуба. На месте работают полицейские и спасатели.
В Чугуев выехал глава Харьковской ОГА Алексей Кучер. По его информации, пилот самолета АН-26 сообщал диспетчерам об отказе двигателя перед катастрофой.
По факту крушения военного самолета АН-26 Воздушных сил ВСУ в Харьковской области начато уголовное производство.
Правительство сформировало комиссию для расследования аварии. Президент Владимир Зеленский направляется в Харьковской области.
- По последней информации, в самолете находились не 28 человек, как сообщалось ранее, а 27 — одного из курсантов не допустили к полету. Из них 22 погибли, 2 ранены, судьба троих остается неизвестной.
- Министр обороны Андрей Таран заявил, что военный самолет АН-26 разбился, скорее всего, из-за того, что зацепился крылом за землю.
- Число погибших в авиакатастрофе военного самолета вблизи Чугуева Харьковской области возросло до 26 человек.
- Государственное бюро расследований проверяет четыре версии причин авиакатастрофы военного самолета АН-26 у в Харьковской области.