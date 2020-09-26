Президент Украины Владимир Зеленский посетил в больнице единственного выжившего в катастрофе Ан-26 в Харьковской области - 20-летнего курсанта Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба Вячеслава Золочевского.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Глава государства прибыл в Военно-медицинский клинический центр Северного региона, куда госпитализирован раненый курсант.

Начальник Центра Эдуард Хорошун сообщил Президенту, что состояние пострадавшего – средней тяжести. Однако, несмотря на это, военный пребывает в сознании.

Вячеслав рассказал Владимиру Зеленскому, что все случилось очень быстро, и было непонятно, что происходит. По его словам, курсанты и экипаж были знакомы и уже летали вместе.

Президент поинтересовался, есть ли у врачей все необходимое для оказания медицинской помощи пострадавшему.

“Мы желаем тебе скорейшего выздоровления”, – сказал Владимир Зеленский, обращаясь к раненому.

Также Глава государства пообщался с матерью курсанта Ириной и выразил ей слова поддержки. В случае необходимости им будет предоставлена вся необходимая помощь.

Курсант Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба Вячеслав Золочевский – единственный, кто выжил в катастрофе военного самолета Ан-26, произошедшей во время плановых учебных полетов 25 сентября 2020 года вблизи г. Чугуева Харьковской области. На борту самолета было 20 курсантов и семь членов экипажа.

Напомним, вечером 25 сентября вблизи Чугуева в Харьковской области во время захода на посадку разбился военный самолет, на борту которого находились офицеры и курсанты Университета воздушных сил им. Кожедуба. На месте работают полицейские и спасатели.

В Чугуев выехал глава Харьковской ОГА Алексей Кучер. По его информации, пилот самолета АН-26 сообщал диспетчерам об отказе двигателя перед катастрофой.

По факту крушения военного самолета АН-26 Воздушных сил ВСУ в Харьковской области начато уголовное производство.

Правительство сформировало комиссию для расследования аварии. Президент Владимир Зеленский направляется в Харьковской области.