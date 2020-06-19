В возрасте 88 лет ушел из жизни британский актер сэр Иэн Холм, сыгравший Бильбо Бэггинса в фильме "Властелин колец".

Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на агента актера.

Иэн Холм скончался в одной из лондонских больниц в окружении близких.

“С большой грустью мы можем подтвердить, что актер сэр Иэн Холм скончался сегодня утром в возрасте 88 лет. Обаятельный, добрый и невероятно талантливый. Нам будет его не хватать”, – говорится в заявлении представителя актера.

Заболевание Холма было связано с болезнью Паркинсона.

Свои последние дни актер провел в Лондоне, а его жена, художница Софи де Стемпл, запечатлела их в серии портретов пастелью.

Иэн Холм Катберт родился 12 сентября 1931 года в городе Гудмэйз (Великобритания). В 1950 году он вступил в Королевскую академию драматического искусства, а в 1953 году пошел в армию.

Холм много играл в британских театрах, заслужив славу талантливого актера (в том числе играл в пьесах Гарольда Пинтера и Шекспира).

В кино Холм снялся первый раз в 1958 году — в ленте “Девушки у моря”. Всего на его счету более 110 ролей (часто второго плана), среди которых выделяются: андроид Эш в “Чужом” (1979), Наполеон в “Бандитах времени” (1981), мистер Курцманн в “Бразилии” (1985), отец Вито Корнелиус в “Пятом элементе” (1997) и Бильбо Бэггинс в трилогии “Властелин колец” (2001—2003).

Актер также появлялся в трилогии “Хоббит”.

В 1981 году Иэн Холм был номинирован на премию Американской киноакадемии “Оскар” в категории “Лучшая мужская роль второго плана” за роль в фильме “Огненные колесницы”. Кроме того, он лауреат премии BAFTA и театральной премии “Тони”.

В 1998 году королева Великобритании Елизавета II посвятила Холма в рыцари и дала ему дворянское звание за вклад в развитие драмы.

Актер был женат четырежды (последний брак – с художницей Софи де Стемпл). У него остались пятеро детей.