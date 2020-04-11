Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения уже причинил убытки в несколько десятков миллионов гривен. При этом он до сих пор не потушен.

Об этом сообщила и.о. главы Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Екатерина Павлова, которую цитирует пресс-служба ведомства.

По ее словам, Региональный Восточноевропейский центр мониторинга пожаров по состоянию на 8 апреля подсчитал, что огонь прошел около 3,5 тыс. га земли. Однако назвать точную цифру пока невозможно из-за сильного задымления.

В данный момент агентство, профильные министерства и Кабинет Министров работают над подсчетом денежных убытков.

Как отметила Павлова, “по предварительным данным, сумма достигает десятков миллионов гривен”.

“Чернобыльская зона была не готова к масштабному пожару. Некоторые очаги возгорания в зоне отчуждения расположены в таких местах, где нет подъезда, а соответственно, и возможности подвезти технику. На развитие необходимой противопожарной инфраструктуры понадобится несколько лет, но мы должны осуществлять первоочередные меры уже сегодня, потому что впереди сезон опасной жары”, – заявила Павлова.

Основными причинами возгорания в агентстве называют: пожар, который перебросился на территорию зоны отчуждения со стороны Древлянского заповедника в Житомирской области; короткое замыкание линий электропередач в зоне и намеренные поджоги.

Как проинформировали в пресс-центре ГСЧС, тушение возгорания продолжается, привлечены самолеты и вертолеты.

Радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.