Об этом сообщает издание The Guardian.
Факт смерти подтвердила партнер Уиллис Пруденс Фентон.
Музыкант скончалась во вторник вечером в Лос-Анджелесе. Причиной смерти называют остановку сердца.
Уиллис выросла в Детройте и изучала журналистику. В 1969 году она переехала в Нью-Йорк, где работала копирайтером в Columbia и Epic Records, а в 1972 году приступила к написанию песен.
С тех пор она написала много хитов. Уиллис известна как автор “I’ll Be There for You” — главной музыкальной темы из сериала “Друзья”. За эту композицию она номинировалась на премию “Эмми”.
Музыкант дважды становилась лауреатом премии “Грэмми”: за саундтрек к фильму “Полицейский из Беверли-Хиллз” и за работу над мюзиклом ” Цветы лиловые полей “.
Также Уиллис сотрудничала с коллективом “Earth, Wind & Fire”. Вместе они выпустили такие композиции, как “September”, “Boogie wonderland” и “In the stone”.
Песни Уиллис были проданы тиражом более 60 миллионов копий по всему миру.
Она была включена в Зал славы авторов песен.
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