В США в возрасте 72 лет ушла из жизни композитор, автор песен Алли Уиллис, которая написала музыку для главного саундтрека сериала "Друзья" "I'll Be There for You".

Об этом сообщает издание The Guardian.

Факт смерти подтвердила партнер Уиллис Пруденс Фентон.

Музыкант скончалась во вторник вечером в Лос-Анджелесе. Причиной смерти называют остановку сердца.

Уиллис выросла в Детройте и изучала журналистику. В 1969 году она переехала в Нью-Йорк, где работала копирайтером в Columbia и Epic Records, а в 1972 году приступила к написанию песен.

С тех пор она написала много хитов. Уиллис известна как автор “I’ll Be There for You” — главной музыкальной темы из сериала “Друзья”. За эту композицию она номинировалась на премию “Эмми”.

Музыкант дважды становилась лауреатом премии “Грэмми”: за саундтрек к фильму “Полицейский из Беверли-Хиллз” и за работу над мюзиклом ” Цветы лиловые полей “.

Также Уиллис сотрудничала с коллективом “Earth, Wind & Fire”. Вместе они выпустили такие композиции, как “September”, “Boogie wonderland” и “In the stone”.

Песни Уиллис были проданы тиражом более 60 миллионов копий по всему миру.

Она была включена в Зал славы авторов песен.