Украинский боксер Александр Усик после победы над британцем Дереком Чисорой записал обращение к чемпиону мира в супертяжелом весе по версиям IBO, WBA, WBO и IBF Джошуа.

Видео было опубликовано в Instagram-аккаунте боксера.

“Энтони (Джошуа – ред.), хорошего дня”, – сказал в ролике Усик.

Он также поднял по этому случаю стакан с неизвестным напитком.

Переглянути цей допис в Instagram @anthonyjoshua, have a good day🥊 Допис, поширений 🇺🇦LomUs™️🇺🇦 (@lomus_official) 1 Лис 2020 р. о 6:35 PST

Отметим, что победив Чисору, Усик защитил статус обязательного претендента на пояс WBO, которым владеет Джошуа.

Если чемпион в своем следующем бою победит болгарина Кубрата Пулева, его следующим соперником должен стать именно украинец.

Бой, который продолжался все 12 раундов, прошел в ночь на 1 ноября на “Уэмбли Арене” в Лондоне (Великобритания).