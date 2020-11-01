Видео было опубликовано в Instagram-аккаунте боксера.
“Энтони (Джошуа – ред.), хорошего дня”, – сказал в ролике Усик.
Он также поднял по этому случаю стакан с неизвестным напитком.
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Отметим, что победив Чисору, Усик защитил статус обязательного претендента на пояс WBO, которым владеет Джошуа.
Если чемпион в своем следующем бою победит болгарина Кубрата Пулева, его следующим соперником должен стать именно украинец.
Бой, который продолжался все 12 раундов, прошел в ночь на 1 ноября на “Уэмбли Арене” в Лондоне (Великобритания).
- Ранее украинский боксер Александр Усик отказался от поясов в тяжелом весе в связи с переходом в супертяжи.
- В июне 2019 года Всемирная боксерская организация (WBO) издала официальное постановление, согласно которому экс-чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик стал обязательным претендентом на пояс WBO в супертяжелом дивизионе.
- В октябре прошлого года Александр Усик одержал победу в дебютном поединке в новой для себя категории – супертяжелом весе.