Видео было опубликовано в Instagram-аккаунте боксера.

“Энтони (Джошуа – ред.), хорошего дня”, – сказал в ролике Усик.

Он также поднял по этому случаю стакан с неизвестным напитком.

 

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@anthonyjoshua, have a good day🥊

Допис, поширений 🇺🇦LomUs™️🇺🇦 (@lomus_official)

Отметим, что победив Чисору, Усик защитил статус обязательного претендента на пояс WBO, которым владеет Джошуа.

Если чемпион в своем следующем бою победит болгарина Кубрата Пулева, его следующим соперником должен стать именно украинец.

Бой, который продолжался все 12 раундов, прошел в ночь на 1 ноября на “Уэмбли Арене” в Лондоне (Великобритания).

  • Ранее украинский боксер Александр Усик отказался от поясов в тяжелом весе в связи с переходом в супертяжи.
  • В июне 2019 года Всемирная боксерская организация (WBO) издала официальное постановление, согласно которому экс-чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик стал обязательным претендентом на пояс WBO в супертяжелом дивизионе.
  • В октябре прошлого года Александр Усик одержал победу в дебютном поединке в новой для себя категории – супертяжелом весе.