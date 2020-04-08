Об этом идет речь в статье для #Букв “Карантинное право: как избежать штрафов. Советы юристов”.

Как рассказал #Буквам юрист практики корпоративного права адвокатского объединения KachuraLawyers Андрей Шульгин, действующее законодательство Украины и дальше гарантирует свободу передвижения украинцев. Речь идет о статье 33 Конституции и статье 12 закона “О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине”.

Поэтому, как подчеркнул Шульгин, “центральная и местная власть по сути нарушают права каждого, кто законно находится на территории Украины”.

По словам юриста, власти также нарушили статью 68 Конституции Украины, которая гласит, что “незнание законов не освобождает от ответственности”. Но эта же статья и не обязывает гражданина знать другие нормативно-правовые акты, в том числе решения Кабмина или местных властей (даже если они касаются борьбы с распространением коронавируса). Как объяснил Шульгин, несмотря на эту норму Конституции, в Украине позволили штрафовать граждан на 17-34 тыс. гривен за нарушение даже предписаний местных властей, о существовании которых человек может и не догадываться.

В свою очередь управляющий партнер Адвокатского объединения “Донец и Партнеры”, адвокат Артем Донец сообщил #Буквам, что условия карантина противоречат еще трем статьям Конституции. Это: право на свободу мирных собраний (ст. 39), право на проведение и участие в религиозных мероприятиях (ст. 35) и право на свободу предпринимательской деятельности (ст. 42).