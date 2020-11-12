Биотехнологическая компания Biontech из Майнца и американский концерн Pfizer разработали вакцину от коронавируса за рекордные 9 месяцев. За этим успехом стоят двое немецких ученых турецкого происхождения: Угур Шахин и его жена Озлем Тюреджи.

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Шахин, профессор Университетского медицинского центра Майнца — основатель и генеральный директор Biontech. Тюреджи — главный исследователь, который отвечает за клинические разработки. До сих пор их научные усилия были в основном сосредоточены на исследованиях рака, но с началом пандемии компания приступила к разработке вакцины от COVID-19, оперативно запустив проект Lightspeed. Сейчас вакцина уже проходит широкомасштабные испытания.

“Важно, чтобы мы могли протестировать вакцину на людях разного этнического происхождения и разных регионов, – говорит Угур Шахин. – Нужно гарантировать, что эффекты вакцины и побочные эффекты не слишком различаются в зависимости от этнического происхождения испытуемых”.

На следующей неделе должна быть подана заявка на регистрацию вакцины в США. К концу года Biontech планирует произвести около 50 млн доз. Дело, на которое требуется обычно несколько лет, было сделано за несколько месяцев.

Биржи после этого продемонстрировали бурный рост, значительно обогатились и владельцы BioNTech.

Дети иммигрантов

Профессор Шахин и доктор Тюреджи, которым сейчас 55 и 53 года, основали BioNTech в городе Майнц на западе Германии в 2008 году, сообщает ВВС-Украина.

Оба являются детьми турецких иммигрантов.

Угуру Шахину было четыре года, когда он с матерью переехал в Германию к своему отцу, который работал на заводе Ford в Кельне.

Шахин изучал медицину в Кельнском университете.

“У нас были лекции до 16 часов, после чего мои друзья шли домой, а я направлялся в лабораторию и работал там до 9-10 часов вечера, а иногда и до 4 утра”, – цитирует воспоминания профессора Deutsche Welle.

Домой он ездил на велосипеде – и до сих пор выбирает именно этот вид транспорта, чтобы добраться до работы.

“Он так и остался чрезвычайно скромным и дружественным”, – рассказывает о нем Маттиас Кромайер из компании MIG AG, которая инвестировала в BioNTech с самого начала.

Закончив медицинское образование, Шахин несколько лет работал врачом в клинике Кельнского университета и много занимался гематологией и онкологией, а затем его пригласили в медицинский центр Саарского университета.

Там он познакомился со своей будущей женой, студенткой медицинского факультета Озлем Тюреджи.

Она избрала свою профессию, вдохновившись примером отца, который приехал из Стамбула в Германию работать врачом и принимал пациентов у себя дома.

“Я не могла представить себе никакой другой профессии, даже когда была маленькой”, – рассказывает она.

Они поженились в 2002 году, когда Шахин уже был сотрудником медицинского центра Майнцского университета. Даже в день свадьбы он работал в своей лаборатории.

Путь к вакцине

За год до брака пара основала компанию Ganymed Pharmaceuticals, занимавшейся разработкой иммунотерапевтических препаратов от рака.

В 2016 году они продали ее за 422 млн евро и сосредоточили внимание на своей другой компании – BioNTech.

Фото: Штаб-квартира BioNTech в Майнце / AFP

До пандемии компания работала над исследованием иммунотерапии от рака, но пока ни один из этих препаратов не дошел до стадии одобрения.

Если год назад рыночная стоимость их фирмы составила 4,6 млрд долларов, то сейчас она выросла до 21 млрд долларов. В октябре компания вышла на американскую биржу Nasdaq.

Шахин, который является председателем компании и владельцем 18 процентов ее акций, теперь входит в сотню самых богатых немцев. Тюреджи занимает должность медицинского руководителя фирмы. Оба продолжают преподавать в Майнцском университете.

В BioNTech работают более 1300 сотрудников из 60 стран, более половины из которых – женщины, сообщает Deutsche Welle.

Компания еще ранее привлекла немало инвестиций, в том числе в прошлом году Фонд Билла и Мелинды Гейтс инвестировали 55 млн долларов в ее работу над лекарствами против ВИЧ и туберкулеза.

В январе, прочитав в научном журнале Lancet о быстром распространении коронавируса в Китае, Шахин понял, что это превратится в полномасштабную пандемию, пишет New York Times.

Изучив данные, он поручил более 400 сотрудникам работать над вакциной. Ученые отменили свои отпуска и приступили к работе.

“На планете не очень много компаний, которые имеют возможности и компетенцию делать это так быстро, как можем мы”, – рассказал Шахин в интервью изданию.

“Это казалось не возможностью, а обязательством, потому что я понял, что мы можем одними из первых разработать вакцину”, – вспоминает ученый.

С 2018 года BioNTech работала с американской фармацевтической компанией Pfizer над прививкой против гриппа, поэтому в марте они договорились сотрудничать в работе над вакциной против коронавируса.

Шахин и руководитель Pfizer, грек Альберт Бурла, с тех пор стали хорошими друзьями. В интервью они рассказывают, что сошлись из-за того, что оба были учеными и иммигрантами.

Несмотря на коммерческие успехи Шахин и Тюреджи вместе с дочкой живут в скромной квартире возле офиса, пишет New York Times. На работу ездят на велосипеде и даже не имеют машины.

“Угур – очень, очень уникальный человек”, – рассказал Бурла в интервью в прошлом месяце.

“Все что его интересует – это наука. Обсуждение бизнеса – это не его. Он совсем такое не любит. Он ученый и человек принципов”, – говорит руководитель Pfizer.

Шахин рассказал, что отпраздновал с женой новость об эффективности испытаний вакцины, заварив дома турецкого чая.

“Конечно, мы отметили. Это стало облегчением”, – сказал он.