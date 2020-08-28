В пятницу, 28 августа, православные христиане Украины выходят из двухнедельного Успенского поста и отмечают праздник Успения Пресвятой Богородицы.

#Буквы собрали интересные факты об этом празднике, а также о других значимых событиях 28 августа.

Православные праздники 28 августа

28 августа христиане вспоминают земную жизнь Богоматери и ее переход на небеса. Слово “успение” на переводится как “смерть”.

Согласно преданиям, после смерти и воскресения Иисуса Христа, его мать, Мария, жила в Иерусалиме. Когда христиан начали гнать за веру – переехала в Ефес. Некоторое время спустя она снова переехала в Иерусалим, где и умерла.

В Иерусалиме Мария постоянно пребывала в молитве, а также посещала места, связанные с важными жизненными событиями ее сына, Иисуса Христа. В один из дней перед ней предстал Архангел Гавриил, который сообщил о том, что через три дня она умрет на земле и поднимется на небеса к Богу.

Перед смертью Мария все свое имущество завещала прислужницам – вдовицам. Также она распорядилась похоронить ее в Гефсимании, рядом с родителями.

После смерти Марии, три дня и три ночи ученики Иисуса оставались у ее гроба. Все это время они пели песни. Спустя трое суток апостолы утешились, а тело Марии покинуло земли и было вознесено на небеса.

Важно отметить, что эти событиях не описаны на страницах Библии.

Также, согласно преданию, апостол Фома не успел на погребение Богородицы, поэтому ему после ее успения вошел в пещеру-гробницу. Но там он не обнаружил тела Богородицы. Это объяснили тем, что Господь забрал тело Марии на небо.

Праздник согласились отмечать после Вселенского Собора в Эфесе (431 год). В VI веке этот праздник получает свое нынешнее название – Успение Пресвятой Богородицы.

В Украине праздник приобрел особое почитание. Три лавры Украины: Киево-Печерская, Почаевская, Святогорская – посвященные этому празднику. Также Успению Божией Матери в Украине посвящено большое количество храмов.

Традиции и обряды в день Успения Пресвятой Богородицы

В народе этот праздник еще называют первой Пречистой. Всего есть три Пречистые: 28 августа, 21 сентября и 14 октября.

О них в народе говорят: “Первая Пречистая рожь засевает, вторая – дождем поливает, а третья – снегом покрывает”. После Успения Пресвятой Богородицы наступает пора свадеб.

Праздник Успения Богородицы совпадает с окончанием сурового Успенского поста.

В этот день можно начинать питаться разнообразной пищей, но только если 28 августа не приходится на среду или пятницу. Если это так, следует подождать еще один день.

Днем обязательно нужно сходить в церковь, поставить свечку и молиться перед иконой Успения Пресвятой Богородицы. Попросить у нее о защите и поблагодарить за все.

Сны в ночь на Успение считаются вещими.

Если что-то увидели в ночь с 27 на 28 августа, то может не скоро, но сон обязательно сбудется в реальной жизни.

С Успения начинается заготовка разных припасов на зиму. С этого дня в лесах начинали собирать грибы и орехи на зиму. Также доброй традицией у наших предков было на Успение заниматься засолением на зиму капусты, огурцов, помидоров и других овощей.

Приметы на первую Пречистую

Хорошая погода – бабье лето будет прохладным

Много паутины – примета к тому, что зима будет морозной и малоснежной

Если вода не волнуется, тогда осень будет безветренная, а зимой не будет метелей

Если на Успение появится радуга, то осень будет теплой и затяжной.

После захода солнца вокруг земли появляется туман, который до рассвета рассеивается – к дождю.

Полевые цветы пахнут сильнее обычного – к ненастью.

Что нельзя делать:

Нельзя заниматься домашней работой – убирать, стирать, шить;

Брать в руки острые предметы, хлеб, например, ломают руками

Варить пищу, это якобы влечет за собой серьезные проблемы со здоровьем;

Устраивать громкие гуляния;

Ругаться и ссориться;

Желать кому-то зла – оно непременно вернется к вам

Разводить огонь – так можно привлечь беду;

Ходить босиком на Успение – якобы так можно собрать все болезни;

Молодым незамужним девушкам нельзя стричь волосы, чтобы не испортить судьбу.

Нельзя надевать старую или неудобную обувь, потому что если натрете ноги в этот день, то весь жизненный путь будет в мозолях.

28 августа: этот день в истории

1845 — выходит первый номер легендарного журнала Scientific American.

1850 — в Веймаре прошла премьера оперы Рихарда Вагнера “Лоэнгрин”. Осуществил постановку друг композитора Ференц Лист, занимавший должность придворного капельмейстера, так как сам Вагнер был вынужден покинуть Германию после выдачи ордера на его арест из-за участия в Дрезденском восстании.

1883 — извержение вулкана Кракатау.

1892 — украинский писатель Иван Франко обвинен австрийскими властями в распространении незаконной литературы.

1933 — английская полиция впервые использовала радио для поимки преступник. По «Би-Би-Си» были переданы приметы преступника, подозреваемого в убийстве.

1937 — основана автомобильная компания “Тойота”. Отец-основатель — Киитиро Тойода.

1956 — в Киеве открыт памятник Ивану Франко.

1963 – Мартин Лютер Кинг со ступеней Мемориала Линкольну произносит знаменитую речь “У меня есть мечта”.

1976 — в Массачусетсе впервые синтезирован искусственный ген.

Именинники 28 августа

1749 -Иоганн Вольфганг Гете, немецкий поэт, автор “Фауста”.

1925 – Аркадий Стругацкий, советский писатель-фантаст, переводчик.