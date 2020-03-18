Об этом он сказал в своем обращении к украинцам, которое опубликовано на Facebook-странице Зеленского.
“Не могу не сказать о народном депутате Шахове. К сожалению, его тест на коронавирус показал положительный результат. Господин Шахов изолирован. Вчера, в системе “Рада” была зарегистрирована его персональная карточка для голосований. Его коллеги “кнопкодавили”. К сожалению. Но, к счастью, депутата Шахова не было в зале заседаний Верховной Рады Украины”, – сказал он своем обращении к украинцам в среду.
Зеленский указал, что установлен полный список лиц, с которыми Шахов контактировал в последнее время, и все они пройдут быстрый тест на коронавирус.
- Народный депутат группы “Довира” Сергей Шахов, у которого подтвердили коронавирус после его пребывания во Франции, мог контактировать с 12 коллегами во время заседания комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и использования природных ресурсов.
- Члены экологического комитета Верховной Рады, на заседании которого побывал нардеп Сергей Шахов, уходят на самоизоляцию.