Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все контактировавшие с заразившимся коронавирусом народным депутатом Сергеем Шаховым лица пройдут быстрый тест на коронавирус.

Об этом он сказал в своем обращении к украинцам, которое опубликовано на Facebook-странице Зеленского.

“Не могу не сказать о народном депутате Шахове. К сожалению, его тест на коронавирус показал положительный результат. Господин Шахов изолирован. Вчера, в системе “Рада” была зарегистрирована его персональная карточка для голосований. Его коллеги “кнопкодавили”. К сожалению. Но, к счастью, депутата Шахова не было в зале заседаний Верховной Рады Украины”, – сказал он своем обращении к украинцам в среду.

Зеленский указал, что установлен полный список лиц, с которыми Шахов контактировал в последнее время, и все они пройдут быстрый тест на коронавирус.