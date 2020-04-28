Установлена личность еще одного российского генерала, причастного к крушению "Боинга" МН17.

Об этом идет речь в журналистском расследовании международного проекта Bellingcat.

Установлено, что от имени “Владимира Ивановича”, который фигурировал в перехваченных переговорах боевиков с российскими кураторами, разговаривал сотрудник службы безопасности ФСБ России генерал-полковник Андрей Иванович Бурлака.

В расследовании сообщается, что этот генерал ФСБ является самым высокопоставленным российским чиновником, причастным к крушению MH17.

Напомним, в ноябре 2019 года Объединенная следственная группа (JIT), которая проводила расследование крушение малайзийского “Боинга” МН17, обнародовал 23 перехваченных телефонных разговоров за несколько дней до трагедии.

Следствие заключило, что к организации преступления причастны российские высокопоставленные лица. В то время как голос советника президента РФ Владислава Суркова удалось легко идентифицировать, один из ключевых фигурантов “Владимир Иванович” оставался неизвестным.

“Владимир Иванович” занимал ключевое положение в контроле за перемещением оружия из России в Украину. Он обеспечил передачу российской ракетной пусковой установки “Бук” боевикам на Востоке краны, из которой был сбит малайзийский авиалайнер.