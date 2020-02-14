В Украине в течение двух недель полицейские будут проверять, пропускают ли водители авто скорой помощи и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям на дорогах.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

“Такие мероприятия мы проводим для того, чтобы напомнить водителям о важности давать дорогу спецтранспорту и актуальности этой проблемы. Ведь существуют отдельные случаи, когда водители игнорируют маячки и звуковые сирены и сознательно не пропускают оперативные автомобили. Но не надо забывать, что спецтранспорт спешит на вызов, потому что кто нуждается в немедленной помощи, а потерянное время может стоить кому-то жизни”, – сказал первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Отмечается, что нередко ситуации, когда водители отдают преимущество спецтранспорту, который спешит на вызов, завершаются ДТП, даже с фатальными последствиями.

13 февраля совместные экипажи патрульной полиции, скорой и ГСЧС уже выехали на первые отработки. За несколько часов патрульные уже выписали 64 админматериала на водителей, которые не предоставляли дорогу и не обеспечивали беспрепятственный проезд спецтранспорта.

Следует отметить, что за этот вид правонарушения предусмотрена административная ответственность – штраф в сумме 510 гривен (ч.3, ст.122 КоАП).