С декабря 2019 года по июнь 2020 года на 10,1% выросло число тех, кто выступает за проведение досрочных президентских выборов. На 8,4% выросло количестве тех, кто поддерживает проведение досрочных выборов в Парламент.

Об этом говорится в результатах социологического исследования, проведенного центром “Социальный мониторинг” 10-19 июня.

Так, на вопрос “Считаете ли вы необходимым досрочное проведение выборов президента Украины”:

в декабре 2019 года 16,8% респондентов ответили “да”;

в июне 2020 года уже 26,9% респондентов ответили “да”.

Таким образом на 10,1% выросло число тех, кто выступает за проведение досрочных президентских выборов.

Также выросло число сторонников проведения досрочных выборов в Парламент.

Если в декабре 2019 года 22,7% респондентов поддерживали инициативу досрочных выборов в Верховную Раду, то по состоянию на июнь 2020 года их число увеличилось до 31,1%.