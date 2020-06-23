Об этом говорится в результатах социологического исследования, проведенного центром “Социальный мониторинг” 10-19 июня.

Так, на вопрос “Считаете ли вы необходимым досрочное проведение выборов президента Украины”:

  • в декабре 2019 года 16,8% респондентов ответили “да”;
  • в июне 2020 года уже 26,9% респондентов ответили “да”.

Таким образом на 10,1% выросло число тех, кто выступает за проведение досрочных президентских выборов.

Также выросло число сторонников проведения досрочных выборов в Парламент.

Если в декабре 2019 года 22,7% респондентов поддерживали инициативу досрочных выборов в Верховную Раду, то по состоянию на июнь 2020 года их число увеличилось до 31,1%.

  • В ноябре 2019 года 33 % украинцев, опрошенных фондом “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии, считали, что новую Верховную Раду ждут досрочные выборы.