Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
“Советником министра внутренних дел назначен Владислав Бухарев”, — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что Владислав Бухарев был народным депутатом Украины VIII созыва (член фракции “Батькивщина”) и имеет воинское звание генерал-полковник, а также специальное звание — генерал-лейтенант налоговой милиции.
В 2014 году занимал должность первого заместителя председателя СБУ — начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (март-июль).
В 2019 году возглавлял Службу внешней разведки Украины (11 июня — 11 сентября). В этом же году снова стал первым заместителем председателя СБУ — начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.
В ноябре прошлого года Президент Украины Владимир Зеленский уволил Владислава Бухарева с должности первого заместителя главы СБУ.
- Глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия сообщал, что отставка первого заместителя главы Службы безопасности Украины (СБУ) Владислава Бухарева связана с его конфликтом с главой ведомства Иваном Бакановым.
- Также появлялась информации, что из-за вопроса об увольнении Бухарева якобы подрались Баканов и руководитель Офиса Президента Украины Андрей Богдан. Арахамия опроверг это.