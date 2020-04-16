Владислав Бухарев, который ранее был уволен президентом с поста первого заместителя главы СБУ, стал советником министра внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

“Советником министра внутренних дел назначен Владислав Бухарев”, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Владислав Бухарев был народным депутатом Украины VIII созыва (член фракции “Батькивщина”) и имеет воинское звание генерал-полковник, а также специальное звание — генерал-лейтенант налоговой милиции.

В 2014 году занимал должность первого заместителя председателя СБУ — начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (март-июль).

В 2019 году возглавлял Службу внешней разведки Украины (11 июня — 11 сентября). В этом же году снова стал первым заместителем председателя СБУ — начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

В ноябре прошлого года Президент Украины Владимир Зеленский уволил Владислава Бухарева с должности первого заместителя главы СБУ.