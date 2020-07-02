Об этом бывшая уполномоченная АМКУ Агия Загребельская сообщила в Facebook.

“Терентьева давно пора сажать за решетку, а не увольнять надо. Если его уволят – это будет одно из лучших решений Зеленского… Терентьева однозначно есть за что увольнять. Причин столь много, что трудно даже выбрать, какую из них положить в основе, не перечисляя длинный список на нескольких листах. Поэтому, антимонопольная сфера Украины от его увольнения только выиграет, – отметила бывшая госуполномоченный АМКУ Агия Загребельская.

По ее мнению, источником информации был сам глава АМКУ, что он уже написал или пообещал президенту написать заявление об увольнении по собственному желанию, и после обратился к журналистам за помощью и оглаской.

“Чтобы его версия “увольняют, потому то я борюсь со злоупотреблениями монополистов, которые мешающие стране развиваться, а президент против демонополизации” прозвучала первой” – отметила Загребельская.

“Председатель АМКУ переживает уже не первую зону турбулентности, чего только стоил брифинг Генерального прокурора и министра внутренних дел, на котором фактически последние обвинили руководство комитета в получении взяток от российских вооруженных баронов. Юрий Терентьев пережил это, поэтому шансы на прохождение сегодняшней зоны с минимальными потерями и сохранением кресла – большие”, – резюмировала Загребельская.