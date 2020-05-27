Служебная проверка выяснили, что конкурс по отбору поставщика питания в скоростных поездах Интерсити прошел с грубыми нарушениями. Руководство филиала уволено.

Об этом в Facebook сообщил глава правления АО “Укрзализныця” Иван Юрик.

“Служебная внутренняя проверка показала грубые нарушения на филиала УЗШК при организации отбора контрагента по питанию в скоростных поездах Интерсити. Руководство филиала уволено”, — сообщил Юрик.

Также глава правления АО “Укрзализныця” проинформировал, что в ближайшее время проведет “прозрачный и конкурентный отбор” новых руководителей филиала.

“Недостатки, которые были установлены в ходе служебного расследования, будут устранены”, — заверил он

Отметим, филиал “Украинская железнодорожная скоростная компания” — обособленное подразделение АО “Укрзализныця”.

Он занимается организацией эксплуатации и техническим обслуживанием скоростного подвижного состава отечественных и зарубежных производителей (Интерсити и Интерсити+).