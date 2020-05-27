Об этом в Facebook сообщил глава правления АО “Укрзализныця” Иван Юрик.
“Служебная внутренняя проверка показала грубые нарушения на филиала УЗШК при организации отбора контрагента по питанию в скоростных поездах Интерсити. Руководство филиала уволено”, — сообщил Юрик.
Также глава правления АО “Укрзализныця” проинформировал, что в ближайшее время проведет “прозрачный и конкурентный отбор” новых руководителей филиала.
“Недостатки, которые были установлены в ходе служебного расследования, будут устранены”, — заверил он
Отметим, филиал “Украинская железнодорожная скоростная компания” — обособленное подразделение АО “Укрзализныця”.
Он занимается организацией эксплуатации и техническим обслуживанием скоростного подвижного состава отечественных и зарубежных производителей (Интерсити и Интерсити+).
- В 2019 году “Укрзализныця” уволила половину менеджеров филиала “Пассажирская компания”. Они неподобающе выполняли обязанности или причастны к коррупционным схемам.