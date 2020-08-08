"Укрзализныця" возобновила продажу билетов и остановку поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Такое решение связано с тем, что Луцк и Тернополь были перенесены в “зеленую” зону карантина.

С 8 августа возобновили остановку на станциях такие поезда:

№41 / 42 сообщением Днепр-Трускавец;

№98 / 97 Ковель-Киев;

№88 / 87 Ковель-Новоалексеевка;

№12 / 11 Одесса-Львов;

№81 / 82 Киев-Ужгород;

№ 49/50 Киев-Трускавец;

№136 / 135 Черновцы-Одесса;

№108 / 107 Одесса-Ужгород;

№110 / 109 Львов-Херсон;

№86 / 85 Львов-Новоалексеевка;

№715 / 716 Киев-Львов.

Также в “Укрзализныце” отметили, что 10 августа будет восстановлена ​​остановка всех пригородных поездов в Луцке и Тернополе.