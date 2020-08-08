Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Такое решение связано с тем, что Луцк и Тернополь были перенесены в “зеленую” зону карантина.
С 8 августа возобновили остановку на станциях такие поезда:
№41 / 42 сообщением Днепр-Трускавец;
№98 / 97 Ковель-Киев;
№88 / 87 Ковель-Новоалексеевка;
№12 / 11 Одесса-Львов;
№81 / 82 Киев-Ужгород;
№ 49/50 Киев-Трускавец;
№136 / 135 Черновцы-Одесса;
№108 / 107 Одесса-Ужгород;
№110 / 109 Львов-Херсон;
№86 / 85 Львов-Новоалексеевка;
№715 / 716 Киев-Львов.
Также в “Укрзализныце” отметили, что 10 августа будет восстановлена остановка всех пригородных поездов в Луцке и Тернополе.
- Ранее сообщалось, что с 8 августа Луцк и Тернополь будут выведены из “красной зоны” карантина.