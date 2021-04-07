Некоторые консервативные политики США превратили обсуждение введения "паспортов вакцинации" в общественный взрыв. Однако вероятность их узаконивания остается высокой.

Об этом сообщает американская газета The New York Times.

Путь к возрождению экономики

Пандемия коронавируса продолжает бушевать в мире. Поэтому предприятия и университеты хотят быстрых, простых способов узнать, вакцинированы ли их студенты и клиенты. При этом окончательное решение за законодателями.

В авиакомпании Cathay Pacific убеждены, что цифровые доказательства вакцинации от коронавируса обеспечат возвращение безопасных поездок. Поэтому они провели тестирование нового мобильного приложения, которое показывает статус вакцинации пассажиров и экипажа на недавнем рейсе из Гонконга в Лос-Анджелес.

Нью-Йорк запустил бесплатный сервис “Excelsior Pass” – быстрый и безопасный способ предоставить цифровое доказательство прививки от коронавируса в случае, если для открытия спортивных и развлекательных заведений нужно будет подтвердить этот статус.

В то же время Walmart, крупнейший частный работодатель в США, предлагает электронные программы для проверки прививки клиентов своих магазинов.

Бизнес, школы и политики рассматривают “паспорта вакцинации” как путь к возрождению экономики и возвращению американцев к работе. Предприятия особенно опасаются, что слишком много клиентов будут оставаться в стороне, если они не будут уверены, что персонал и посетители привиты.

Юридические и этические вызовы

Но эта идея вызывает юридические и этические вопросы: могут ли компании требовать от работников или клиентов предоставления доказательств – цифровых или иных – что они были привиты, если вакцинация от коронавируса якобы является добровольным?

Могут ли школы требовать, чтобы ученики доказали, что им ввели вакцину, которая до сих пор официально является экспериментальной профилактикой? И наконец, могут ли правительства обязать людей делать прививки?

Юридические эксперты говорят, что все это возможно. Государственные структуры, такие как школьные учреждения и армия, могут требовать прививки для посещения, службы и международных поездок.

К тому же частные компании могут отказываться трудоустраивать или вести бизнес с не вакцинированными людьми. При этом государства, вероятно, могут перекрыть эту свободу, приняв закон, запрещающий дискриминацию на основе статуса вакцинации.

Пока мир борется с пандемией, политики, медики и юристы спорят, насколько справедливым и этическим будет введение “паспортов вакцинации”.

Законодательное урегулирование

Во вторник губернатор штата Техас Грег Эббот стал последним губернатором, который издал распоряжение, запретив государственным учреждениям и частным структурам, которые получают средства из бюджета штата, требовать подтверждения вакцинации.

Также Всемирная организация здравоохранения заявила о вызовах, связанных со справедливостью, а также не поддержала обязательные доказательства вакцинации для международных поездок.

В то время другие учреждения сделали шаг вперед. Университеты, в частности Рутгерс, Браун и Корнелл, уже заявили, что этой осенью они потребуют подтверждение прививки у студентов. На этой неделе “Майами Хит” стала первой командой в НБА, которая открыла специальные секции “только для вакцинированных”.

Хотя предприятия еще не объявили прямого запрета для не вакцинированных клиентов, некоторые штаты и технологические фирмы готовятся к новым правилам. По крайней мере 17 компаний или некоммерческих организаций разрабатывают вебсайты или приложения, которые могут использовать спортивные площадки, рестораны и другие компании для отслеживания вакцинации посетителей.

В “Авиакомпании Америки” – торговой группе крупнейших перевозчиков страны – выступили против того, чтобы доказательство вакцинации было обязательным для авиаперевозок, но хотели бы, чтобы путешественники получили этический способ доказать свой статус.

Другие же страны могут требовать подтверждение вакцинации и негативный результат теста на коронавирус с помощью специальных приложений.

Новации или необходимость?

Центры по контролю и профилактике заболеваний уже предоставляют каждому, кто получил прививку, карточку с подтверждением их статуса. Эксперты говорят, что этот документ может сделать процесс поездках более спокойным.

В Израиле уже действует программа для привитых людей, которая позволяет им посещать рестораны, концерты и спортивные мероприятия.

Сторонники цифровых карт вакцинации настаивают, чтобы администрация Джо Байдена приняла участие в их разработке. По крайней мере должны быть созданы стандарты конфиденциальности и проверки точности данных.

Однако Белый дом не спешит соглашаться на это.

“Не будет никакой федеральной базы прививок и никакого федерального мандата, который бы требовал, чтобы все получали единые данные о прививках”, – заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

На прошлой неделе главный технический директор Департамента здравоохранения и социальных служб провел селекторное совещание с представителями государственных и местных служб здравоохранения, которые недовольны сдержанностью администрации.

“Должна быть какая-то система, где это проверяется. Я думаю, что все немного удивлены тем, как федеральное правительство, кажется, не в состоянии с этим справиться”, – сказал доктор Маркус Плешия, главный медицинский работник Ассоциации государственных и территориальных служащих охраны здоровья.

При этом Комиссия по равным возможностям занятости позволила работодателям требовать вакцинацию, поскольку общественное здоровье стоит на первом месте. Но если работник не может сделать прививку из-за инвалидности или искренне придерживается религиозных убеждений, “тогда работодателю было бы законно уволить работника”.

Однако консерваторы и либертарианцы сопротивляются таким мандатам. Губернатор Рон ДеСантис из штата Флорида в пятницу подписал распоряжение, запрещающее компаниям требовать от персонала или клиентов предъявлять документ о вакцинации, под страхом потери государственных контрактов. Республиканский губернатор штата Миссисипи Тейт Ривз заявил в воскресенье, что также выступает против этой идеи.

Это создало проблемы для руководителей технологических компаний, таких как фирма Стэнли Кэмпбелла. Его компания EagleForce, которая специализируется на медицинских документах, создала цифровую платформу “myVax”. По его словам, ее можно использовать фермерам для проверки своих работников. На прошлой неделе Кэмпбелл передал эту идею уполномоченному по вопросам сельского хозяйства Флориды. Это произошло за день до того, как господин ДеСантис внес запрет.

Кэмпбелл заявил, что законодатели играют в политический футбол вместо того, что решить глобальную проблему.

Республиканские критики заявляют, что “паспорта вакцинации” создают иллюзию централизованных баз данных, что, по их мнению, является вмешательством правительства в частную жизнь.

“Паспорт вакцинации – унифицированная централизованная система предоставления или отказа в доступе к повседневным действиям, таким как покупки и обеды – станет ужасом для гражданских свобод и частной жизни”, – заявил Джастин Амаш, бывший республиканский конгрессмен.

Но на самом деле каждое государство уже имеет базу данных или “реестр иммунизации”. Согласно “соглашениям об использовании данных”, штаты обязаны предоставлять свои реестры CDC, хотя агентство удаляет информацию, и не все согласились предоставить ее.

И цифровые карты вакцинации не являются новинкой. Компания STChealth, которая базируется в Аризоне, создала приложение MyIR (Мой учет иммунизации) около пяти лет назад с идеей помочь родителям, которым нужны записи о прививках детей в школу или лагерь. Приложение, которое является бесплатным, контактирует с реестрами иммунизаций пяти штатов и может проверять данные о прививках жителей.

“Мы никогда не создавали его как цифровой паспорт, поскольку в то время это не было проблемой”, – сказал главный исполнительный директор компании Майк Попович.

Однако он уверен, что разработка его компании может понадобиться миру сегодня.

В прошлом месяце Альянс инноваций в области здравоохранения направил письмо Джеффри Д. Зиенсу, координатору реагирования на коронавирус Белого дома, в котором призвал администрацию установить стандарты. Однако организация не получила ответа.

Руководитель организации господин Уайт сказал, что понимает озабоченность республиканцев, но не согласился с ними.

“Мы живем в свободном обществе, где люди могут свободно выбирать работать им или нет, ходить на концерты или нет, ходить в рестораны или нет”, – сказал Уайт.

Напомним, в Европейском союзе разрабатывают международный COVID-паспорт, с помощью которого граждане смогут свободно передвигаться между странами. 17 марта Еврокомиссия представила разработанный документ – цифровой зеленый сертификат.