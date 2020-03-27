В Государственной пограничной службе Украины рассказали, что в связи с закрытием границы с 28-го марта множество людей пытаются пешком перейти в Украину из Польши.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

“В эти сутки на некоторых пунктах пропуска на границе с ЕС значительно возросло количество граждан Украины, которые прибыли без собственного транспорта”, – сказано в сообщении.

В пограничной службе рассказали, что пешком пересечь границу сложнее, поскольку в данный момент пешее сообщение не осуществляется.

“В связи с этим, а также через дополнительные контрольно-профилактические мероприятия наблюдается накопление людей в пунктах пропуска смежных стран. Сегодня до полудня на границе с Польшей уже осуществлен пропуск 7,4 тысячи таких путешественников, это больше, чем за вчера за все сутки”, – говорится в сообщении.

В свою очередь видео ужасной очереди на польско-украинской границе опубликовал на своей странице в Facebook экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

“Зеленский решил закрыть Украину от украинцев. Украинцы продолжают возвращаться домой. Последние сутки”, – написал он.

Українсько-польський кордон.Зеленський вирішив закрити Україну від українців.Українці продовжують повертатися додому.Остання доба.Уряд розуміє, що сотні тисяч заробітчан зараз повернулися?12-15 млрд дол надходжень від них цього року не буде, добре, якщо половина надійде?!Ці сотні тисяч зараз без роботи, більше того, вони утримували своєю працею власні родини в Україні.Тобто, безробітних в рази більше.Плюс банкрутство половини середніх і малих підприємств стане реальністю впродовж місяця, якщо вони не отримають підтримки держави.Чи є у нас план, панове зеленські?План має бути єдиним: масові інвестиції в інфраструктуру: будівництво доріг, лікарень, шкіл, залізничних колій, аеропортів. Ми повинні створити десятки тисяч нових робочих місць в цих галузях і ще сотні тисяч – в суміжних.Негайно!Інакше, чекайте гостей в ваших маєткахДякую, Artur Orujaliev за відео Gepostet von Volodymyr Omelyan am Freitag, 27. März 2020