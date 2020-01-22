Об этом сообщает CNN.

“Еще восемь смертей от коронавируса были подтверждены в провинции Хубей в среду. Общее количество умерших людей возросло до 17”, – говорится в сообщении.

В то же время утверждается, что количество инфицированных коронавирусом возросло уже до 509 человек.

“Число подтвержденных случаев возросло до 444 в Хубэе, что привело к общему числу больных на материковом Китае до 509, по данным национального органа здравоохранения и Комиссии по здравоохранению Уханя”, – сказано в сообщении.

При этом, по мнению исследователей, на самом деле количество инфицированном в Ухане достигает уже приблизительно 4 тысяч людей, поскольку инкубационный период не позволяет выявить наличие вируса на первой стадии.