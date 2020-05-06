Уже четыре комитета Верховной Рады Украины рекомендовали отправить на доработку программу деятельности Кабинета Министров Дениса Шмыгаля.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook нардеп от фракции партии “Голос”, первый замглавы комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Нардеп подчеркнул, что программа деятельности Кабмина “продолжает устанавливать антирекорды в комитетах ВРУ”.

Железняк уточнил, что документ уже рассмотрели:

• Комитет по вопросам экологической политики;

• Комитет по вопросам организации государственной власти;

• Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;

• Комитет по вопросам экономического развития (главный по этому вопросу).

“Конечно, все комитеты рекомендовали отправить на доработку этот “полет фантазии”. Таким образом шансы получить от Парламента иммунитет от увольнения на год стремительно приближаются к нулю”, – подчеркнул нардеп.

Ранее на сайте Верховной Рады появилась программа деятельности Кабинета Министров, которая состоит из 9 страниц. В ней говорится, что, реагируя на текущие вызовы, “Правительство направит первоочередные усилия на решение задач, которые ставит перед Украиной мировая пандемия COVID-19”.

В документе указано, что приоритетами Кабмина являются:

• организация противоэпидемических мероприятий;

• пересмотр госбюджета на 2020 год для усиления социальной защиты и поддержки экономики;

• предоставление кредитной поддержки малому и среднему бизнесу, который понес потери из-за карантина;

• поддержка отечественного промпроизводителя, в том числе путем осуществления государственного заказа и государственных закупок;

• обеспечение ежегодной индексации пенсий;

• упрощение предоставления временной помощи по безработице на период действия карантина;

• создание благоприятных условий для развития и восстановления малого и среднего бизнеса;

• содействие развитию украинского фермерства;

• привлечение инвестиций в аграрный сектор, содействие экспорту продукции сельхоз производства.

• реализация земельной реформы и прочее.

В случае утверждения программы Правительство могло бы получить годовой “иммунитет” (Кабмин нельзя было бы отправить в отставку в течение года).