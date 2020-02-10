Уже двое украинцев заразились коронавирусом на лайнере

Об этом сообщает пресс-служба Центра гражданского здоровья Минздрава.
В целом на лайнере были получены результаты исследования 439 образцов, среди которых было выявлено 135 инфицированных.
“В частности, заболели двое граждан Украины”, – говорится в сообщении.
В данный момент граждане Украины были сняты с корабля и перевезены в японскую больницу, где будут находиться на карантине не меньше 14 дней.
“Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии проводит второй раунд отбора образцов среди пассажиров и членов экипажа, кто тесно контактировал с вновь открывшимися заболевшими лицами и теми, у кого возникли характерные симптомы”, – сказано в сообщении.
По состоянию на 10 февраля в Китае жертвами коронавируса стали 908 человек – за сутки умерли 97.
Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.
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- По состоянию на утро 7 февраля число умерших от нового коронавируса возросло до 634 человек. За сутки умерли 70 человек.
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