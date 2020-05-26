Об этом Павелко написал на своей странице в Facebook.
“Большой футбол возвращается в Украину. Только что общался с министром здравоохранения Максимом Степановым, который подтвердил, что Минздрав разрешил проведение матчей УПЛ и Кубка Украины, начиная с 30 мая”, – сообщил он.
При этом Павелко призвал членов исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола поддержать возобновление чемпионата Украины уже 30 мая.
- 16 мая возобновились игры чемпионата Германии по футболу (немецкой футбольной Бундеслиги), прерванного в марте из-за эпидемии коронавируса.
- 22 мая в Украине впервые состоялись футбольные матчи после паузы из-за эпидемии коронавируса.