Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что Министерство здравоохранения разрешило возобновить чемпионат уже 30 мая.

Об этом Павелко написал на своей странице в Facebook.

“Большой футбол возвращается в Украину. Только что общался с министром здравоохранения Максимом Степановым, который подтвердил, что Минздрав разрешил проведение матчей УПЛ и Кубка Украины, начиная с 30 мая”, – сообщил он.

При этом Павелко призвал членов исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола поддержать возобновление чемпионата Украины уже 30 мая.