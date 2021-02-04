Если бы парламентские выборы в Украине проходили в ближайшее время, пятипроцентный барьер могли бы преодолеть 4 партии. При этом рейтинг пропрезидентской политсилы "Слуга народа" составляет менее 19%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” 2-3 февраля 2021 года.

Так, в Верховную Раду прошли бы политсилы: “Слуга народа”, “Европейская Солидарность”, ОПЗЖ, ВО “Батькивщина”.

“Слуга народа” потеряла первую позицию в рейтинге: сейчас партию поддерживают 18,6% респондентов (среди тех, кто определился и намерен проголосовать).

Согласно опросу группы “Рейтинг”, проведенному в начале января 2021 года, уровень поддержки “слуг народа” составлял 21,6% (тогда партия занимала первую строчку в рейтинге). Таким образом, уровень поддержки “слуг” за месяц снизился на 3%.

В данный момент в парламентском рейтинге лидирует “Оппозиционная платформа – За життя”, которую готовы поддержать 18,9% опрошенных (в январе-2021 было 17,4%, рейтинг вырос на 1,5%).

За партию “Европейская Солидарность” сейчас готовы отдать голоса 15,2% опрошенных. В январе таких было 14,5%. Таким образом, за месяц рейтинг партии вырос на 0,7%.

За партию “Батькивщина” могли бы проголосовать 12,2% опрошенных (в январе было 10,9%, рейтинг вырос на 1,3%).

Близки к преодолению пятипроцентного барьера: “Украинская стратегия Гройсмана” (4,8% поддержки), Радикальная партия Олега Ляшко (4,7%).

Партию “Сила и честь” сейчас поддерживают 4,5% респондентов, партию “За майбутне” – 4,4%, партию “Голос” – 3,5%.

Как известно, на парламентских выборах в 2019 году “Слуга народа” набрала 43,16% голосов в многомандатном округе, ОПЗЖ – 13,05%, “Батькивщина” – 8,18%, “Европейская Солидарность” – 8,1%, “Голос” – 5,82%.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.