Журналисты телеканала "1+1", которых накануне обыскали следователи СБУ, получили записи с открытых источников, в частности, с Youtube, и для этого они не прослушивали главу правительства Алексея Гончарука.

Об этом заявил руководитель департамента журналистских проектов “1+1 медиа” Максим Шиленко во время эфира “Право на владу” на телеканале “1+1”.

Он убеждает, что журналисты спецпроектов не причастны к скандальной записи Гончарука на совещании, поскольку журналисты не имеют нужных устройств.

“Нам действительно хотелось бы иметь такие средства, чтобы мы могли писать, премьера или кого-либо, но у нас таких устройств нету. И это прекрасно понимают в СБУ”, – заявил Шиленко.

На уточняющий вопрос, откуда у журналистов записи, Шиленко ответил: “Наши журналисты получили эту запись, по их словам, как и все с Youtube или с интернета”.

Он подчеркнул, что журналисты “Украинских сенсаций” уже начали собственное расследование, чтобы выяснить, кто записывал, с какой целью и какими средствами, премьера Гончарука на совещании с министрами.

Как известно, в среду, 5 февраля, Служба безопасности Украины нагрянула с обысками в здание по улице Куреневской, 18 в Киеве, где располагается редакция спецпроекта “Гроші” телеканала “1+1″. В Службе безопасности Украины подтвердили, что обыски на телеканале “1+1” связаны с делом о создании и хранении аудиофайлов, полученных незаконным путем. Речь идет о прослушке заседания премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Народный депутат от “Слуги народа” Александр Ткаченко на встрече фракции с президентом Владимиром Зеленским признал, что записи прослушки премьера Алексея Гончарука находились на компьютерах телеканала “1+1”.

Метаданные аудиофайла прослушки Премьера Алексея Гончарука содержат фамилию журналиста телеканала “1+1” Евгения Куксина. Этот файл все еще находится на Telegram-канале “слуги народа” Александра Дубинского.