Об этом заявил руководитель департамента журналистских проектов “1+1 медиа” Максим Шиленко во время эфира “Право на владу” на телеканале “1+1”.
Он убеждает, что журналисты спецпроектов не причастны к скандальной записи Гончарука на совещании, поскольку журналисты не имеют нужных устройств.
“Нам действительно хотелось бы иметь такие средства, чтобы мы могли писать, премьера или кого-либо, но у нас таких устройств нету. И это прекрасно понимают в СБУ”, – заявил Шиленко.
На уточняющий вопрос, откуда у журналистов записи, Шиленко ответил: “Наши журналисты получили эту запись, по их словам, как и все с Youtube или с интернета”.
Он подчеркнул, что журналисты “Украинских сенсаций” уже начали собственное расследование, чтобы выяснить, кто записывал, с какой целью и какими средствами, премьера Гончарука на совещании с министрами.
Как известно, в среду, 5 февраля, Служба безопасности Украины нагрянула с обысками в здание по улице Куреневской, 18 в Киеве, где располагается редакция спецпроекта “Гроші” телеканала “1+1″. В Службе безопасности Украины подтвердили, что обыски на телеканале “1+1” связаны с делом о создании и хранении аудиофайлов, полученных незаконным путем. Речь идет о прослушке заседания премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
Народный депутат от “Слуги народа” Александр Ткаченко на встрече фракции с президентом Владимиром Зеленским признал, что записи прослушки премьера Алексея Гончарука находились на компьютерах телеканала “1+1”.
Метаданные аудиофайла прослушки Премьера Алексея Гончарука содержат фамилию журналиста телеканала “1+1” Евгения Куксина. Этот файл все еще находится на Telegram-канале “слуги народа” Александра Дубинского.
- Ранее в Сети была обнародована аудиозапись, как якобы премьер-министр Алексей Гончарук обсуждал с замглавы Нацбанка Украины Екатериной Рожковой совещание с президентом Владимиром Зеленским. На записи “Гончарук” заявил собеседникам, что сам не является специалистом в экономике. “Я полный профан в экономике — я юрист по образованию”, – такая фраза прозвучала в записи.
- Также в Сети выложили запись, на которой якобы Алексей Гончарук советуется с министром финансов и заместителем председателя НБУ, как объяснить президенту “100 млрд дыры в бюджете”.
- После опубликования скандальных аудиозаписей Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его президенту Владимиру Зеленскому. 17 января президент Владимир Зеленский провел встречу с Алексеем Гончаруком, во время которой заявил, что дает Правительству “шанс”, но с некоторыми условиями.