Руководитель департамента журналистских проектов "1+1 медиа" Максим Шиленко связал обыски на телеканале с давлением на "слуг народа", которые не хотят голосовать за некоторые законопроекты.

Об этом он заявил во время эфира “Право на владу” на телеканале “1+1”.

“Я связываю это с давлением на некоторых депутатов из “Слуги народа”, которые не хотят голосовать за те или иные вопросы. Давление на них, в частности, через канал “1+1”, – сказал Шиленко.

По его словам, это версия, которая сразу приходит на ум.

“Я могу только сейчас рассуждать. Это, например, отвлечь внимание от земельного вопроса, который очень скандальный и который пытаются продвинуть сейчас в Раде. Немало вопросов. Конкретная расплата с одним из депутатов из “Слуги народа”, – добавил он.

Однако Шиленко не уточнил, о каком нардепе именно идет речь.

“Догадайтесь сами”, – сказал он.

Как известно, в среду, 5 февраля, Служба безопасности Украины нагрянула с обысками в здание по улице Куреневской, 18 в Киеве, где располагается редакция спецпроекта “Гроші” телеканала “1+1″. В Службе безопасности Украины подтвердили, что обыски на телеканале “1+1” связаны с делом о создании и хранении аудиофайлов, полученных незаконным путем. Речь идет о прослушке заседания премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Народный депутат от “Слуги народа” Александр Ткаченко на встрече фракции с президентом Владимиром Зеленским признал, что записи прослушки премьера Алексея Гончарука находились на компьютерах телеканала “1+1”.

Метаданные аудиофайла прослушки Премьера Алексея Гончарука содержат фамилию журналиста телеканала “1+1” Евгения Куксина. Этот файл все еще находится на Telegram-канале “слуги народа” Александра Дубинского.