Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия.

Мэра выбирают в семи областных и четырех районных центрах.

Избирательные участки традиционно откроются в 8:00 и будут работать до 20:00.

Повторное голосование состоится в таких городах:

  • Днепр,
  • Николаев,
  • Львов,
  • Полтава,
  • Ровно,
  • Черкассы,
  • Ужгород (Закарпатская обл.),
  • Славянск (Донецкая обл.),
  • Бердянск (Запорожская обл.),
  • Дрогобыч (Львовская обл.)
  • Никополь (Днепропетровская обл.)

Голосование должно проводиться с осуществлением противоэпидемических мероприятий в связи с распространением коронавируса.

  • Ранее #Буквы рассказывали в каких городах и за кого будут голосовать украинцы.