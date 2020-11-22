Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия.
Мэра выбирают в семи областных и четырех районных центрах.
Избирательные участки традиционно откроются в 8:00 и будут работать до 20:00.
Повторное голосование состоится в таких городах:
- Днепр,
- Николаев,
- Львов,
- Полтава,
- Ровно,
- Черкассы,
- Ужгород (Закарпатская обл.),
- Славянск (Донецкая обл.),
- Бердянск (Запорожская обл.),
- Дрогобыч (Львовская обл.)
- Никополь (Днепропетровская обл.)
Голосование должно проводиться с осуществлением противоэпидемических мероприятий в связи с распространением коронавируса.
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