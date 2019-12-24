Новый губернатор Харьковской области Алексей Кучер в ноябре заявил, что до 22 декабря при его личном контроле завершится реконструкция моста на окружной дороге Харькова. Но мост все еще не готов и вскоре снова закрывается на ремонт.

Об этом ранее сообщила пресс-служба Харьковской ОГА.

Сообщается, что ремонтники уложились в запланированные сроки.

Перед открытием восстановленный путепровод испытали на выдержку нагрузки – пролет выдержал 240 тонн (эта цифра соответствует европейским нормам). Но на данный момент его пропускная способность в 11 раз ниже нормы.

“Однако пока по мосту разрешен проезд транспорта весом до 20 тонн, чтобы весь мост выдерживал большие нагрузки, нужно в плановом режиме провести его капремонт”, – отмечает местное издание “Депо.Харьков”.

Как пишет издание “Наш Харьков”, во время инспекции губернатором путепровода стали проявляться очевидные проблемы. Пешеходы были вынуждены перебегать дорогу в неустановленном месте, да еще и перескакивая новые отбойники.

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Кроме того, за день до открытия моста был уволен начальник службы автодорог Харьковской области.

Напомним, что ранее главу Харьковской областной государственной администрации Алексея Кучера в социальных сетях обвинили в живодерстве – все из-за фотографий с трофейными животными.

В одной из публикаций с головой убитого кабана Кучер указал “романтическое настроение”.

А 8 марта Кучер опубликовал фотографию с оленьими рогами:

Государственное агентство автомобильных дорог Украины (“Укравтодор”) сообщило, что разрушение части путепровода в районе с. Песочин (объездная Харькова) произошло из-за перегруженной фуры.

Как известно, полиция открыла уголовное производство по факту обрушения моста по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) и ч. 2 ст.275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) Уголовного кодекса Украины.