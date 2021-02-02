Впервые конкурс был проведен в 2007 году как “Благотворитель года”, а с 2012 году под эгидой Ассоциации благотворителей Украины получил название – Национальный конкурс “Благотворительная Украина”. В ноябре прошлого года было объявлено 14-й по счету Национальный конкурс “Благотворительная Украина-2020”. Целью конкурса является развитие социально-ориентированного благотворительности в Украине, улучшение качества коммуникаций между благотворителями и получателями помощи, расширение возможностей для их диалога, обобщение и распространение информации о лучших практиках в сфере благотворительности в Украине.
Ежегодно, в рамках национального конкурса проходят и его региональные этапы. В этом году объявлено 11 региональных конкурсов. Все заявки, которые будут поданы от участников этих 11-ти областей, кроме национального конкурса, оргкомитетом конкурса будут рассмотрены еще отдельно и на региональных уровнях. Следовательно, победителей будут награждать дважды: на главной церемонии награждения Национального конкурса “Благотворительная Украина” и отдельно на церемониях награждения победителей в областях весной 2021 в тех областях, которые участвуют в региональных этапах.
В областях, где проходят региональные конкурсы, в Ассоциации благотворителей Украины есть надежные региональные партнеры, которые занимаются популяризацией и организацией конкурса в области.
Итак, 11 региональных конкурсов и 11 региональных партнеров (подробная информация по ссылкам):
- “Благодійна Одещина-2020″ (региональный партнер – Благотворительный фонд «Каритас Одесса УГКЦ»);
- «Благодійна Херсонщина-2020» (региональный партнер – Благотворительная организация «Фонд общины города Херсон «Защита»);
- «Благодійна Львівщина-2020» (региональный партнер – Общественная организация «Центр делового партнерства»);
- «Благодійна Вінниччина-2020» (региональный партнер – Общественная организация «Творцы добра», Елена и Дмитрий Костырко);
- «Благодійне Запоріжжя-2020» (региональный партнер – Благотворительный фонд «Каритас Запорожье»);
- «Благодійна Київщина-2020» (региональный партнер – Дмитрий Костырко и Ассоциация благотворителей Украины);
- «Благодійна Полтавщина-2020» (региональный партнер – Благотворительный фонд «Каритас Полтава»);
- «Благодійна Миколаївщина-2020» (региональный партнер – Благотворительный фонд «Красное ожерелье»);
- «Благодійна Донеччина-2020» (региональный партнер – Общественная организация «Ассоциация женщин”ПАНИ”);
- «Благодійна Хмельниччина-2020» (региональный партнер – Хмельницкий благотворительный фонд «Хесед Бешт», соорганизатор – Благотворительная организация «Фонд семьи Кольгофер»);
- «Благодійна Житомирщина-2020» (региональный партнер – Благотворительный фонд «Каритас-Житомир»).
С каждым годом конкурс разрастается и эволюционирует.
На данный момент, заявки на конкурс можно подать только в 25 номинации, которые охватывают как можно более широкую сферу благотворительности от деятельности крупных благотворительных, волонтерских фондов или организаций и местных фондов с территорией охвата оказания помощи в одном городке или районе; от социально ответственного бизнеса, благотворителей из-за рубежа и медиа в отдельных тематических организаций, которые сосредоточили свою работу в узком направлении (здоровье, образование, культура); от общественных организаций в молодежную, университетской или школьной благотворительности; есть и отдельные индивидуальные номинации в праздновании лучших волонтеров, менеджеров, благотворителей. На конкурс не принимаются заявки поданные представителями органов государственной власти, местного самоуправления и политическими партиями.
Подать заявку на конкурс очень легко. Для этого необходимо зайти на официальный сайт конкурса: https://www.blagoukraine.org/, загрузить заявку, заполняя ее, не забыть выбрать номинации, которые соответствуют деятельности вашей организации и заполненную заявку в Ворде прислать на официальный электронный адрес конкурса:
В заявке необходимо описать свою деятельность прошлогоднего год, то есть с 1 января по 31 декабря 2020 года. Прием заявок продолжается до 1 марта 2021 (включительно). Награждение победителей пройдет в апреле-мае 2021 года.
Ждем Ваши заявки!
За дополнительной информацией обращайтесь по тел .: 067-164-04-11; e-mail: [email protected], сайт: http://blagoukraine.org/