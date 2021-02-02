Впервые конкурс был проведен в 2007 году как “Благотворитель года”, а с 2012 году под эгидой Ассоциации благотворителей Украины получил название – Национальный конкурс “Благотворительная Украина”. В ноябре прошлого года было объявлено 14-й по счету Национальный конкурс “Благотворительная Украина-2020”. Целью конкурса является развитие социально-ориентированного благотворительности в Украине, улучшение качества коммуникаций между благотворителями и получателями помощи, расширение возможностей для их диалога, обобщение и распространение информации о лучших практиках в сфере благотворительности в Украине.

Ежегодно, в рамках национального конкурса проходят и его региональные этапы. В этом году объявлено 11 региональных конкурсов. Все заявки, которые будут поданы от участников этих 11-ти областей, кроме национального конкурса, оргкомитетом конкурса будут рассмотрены еще отдельно и на региональных уровнях. Следовательно, победителей будут награждать дважды: на главной церемонии награждения Национального конкурса “Благотворительная Украина” и отдельно на церемониях награждения победителей в областях весной 2021 в тех областях, которые участвуют в региональных этапах.

В областях, где проходят региональные конкурсы, в Ассоциации благотворителей Украины есть надежные региональные партнеры, которые занимаются популяризацией и организацией конкурса в области.

Итак, 11 региональных конкурсов и 11 региональных партнеров (подробная информация по ссылкам):

С каждым годом конкурс разрастается и эволюционирует.

На данный момент, заявки на конкурс можно подать только в 25 номинации, которые охватывают как можно более широкую сферу благотворительности от деятельности крупных благотворительных, волонтерских фондов или организаций и местных фондов с территорией охвата оказания помощи в одном городке или районе; от социально ответственного бизнеса, благотворителей из-за рубежа и медиа в отдельных тематических организаций, которые сосредоточили свою работу в узком направлении (здоровье, образование, культура); от общественных организаций в молодежную, университетской или школьной благотворительности; есть и отдельные индивидуальные номинации в праздновании лучших волонтеров, менеджеров, благотворителей. На конкурс не принимаются заявки поданные представителями органов государственной власти, местного самоуправления и политическими партиями.

Подать заявку на конкурс очень легко. Для этого необходимо зайти на официальный сайт конкурса: https://www.blagoukraine.org/, загрузить заявку, заполняя ее, не забыть выбрать номинации, которые соответствуют деятельности вашей организации и заполненную заявку в Ворде прислать на официальный электронный адрес конкурса:

[email protected]

В заявке необходимо описать свою деятельность прошлогоднего год, то есть с 1 января по 31 декабря 2020 года. Прием заявок продолжается до 1 марта 2021 (включительно). Награждение победителей пройдет в апреле-мае 2021 года.

Ждем Ваши заявки!

За дополнительной информацией обращайтесь по тел .: 067-164-04-11; e-mail: [email protected], сайт: http://blagoukraine.org/

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