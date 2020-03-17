Об этом сказано на странице Минздраве в Facebook.
“15 областей Украины имеют тесты для выявления коронавируса, еще 1 млн тест-систем поступит в ближайшее время. Также на рынок зашли экспресс-тесты, которые позволяют делать исследования у постели больного”, – сказано в сообщении.
Главный санитарный врач Виктор Ляшко готовит приказ, согласно которому все медучреждения должны отменить плановые операции и госпитализации на период вспышки коронавируса.
В сообщении отметили, что такие меры осуществляются для того, чтобы освободить кровати в отделениях интенсивной терапии и аппараты искусственной вентиляции легких.
Также Ляшко отметил, что новые случаи коронавируса в Украине не связаны с путешествиями, а были распространены внутри страны. В связи с этим медики изменят порядок диагностики заболевания.
Ранее сообщалось о пяти зафиксированных случаях инфицирования COVID-19. Из них 4 — в Черновицкой области, 1 (летальный) — в Житомирской. 16 марта в Киеве зафиксировано еще 2 случая COVID-19, количество заболевших в Украине возросло до 7. Некоторые из этих случаев не связаны с поездками за границу.
- 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.
- С 12 марта и до 3 апреля в Украине введен карантин из-за распространения в мире коронавируса.
- Кабинет Министров принял решение на время карантина остановить работу метро во всех городах, а также прекратить перевозки между областями и городами Украины.