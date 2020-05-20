Все медики, работающие с больными коронавирусом COVID-19, получат 300 % надбавки к заработной плате. В 15 областях выплаты уже произведены.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский.

“Как я и обещал, во всех областях, всем медработникам, которые борются с COVID-19, будет обеспечена зарплата в размере трех заработных плат, 300 % увеличение. В 15 областях Украины были полностью выплачены зарплаты в тех рамках, о которых я докладывал и обещал нашим медработникам”, – отметил он.

Зеленский добавил, что пока у государства нет возможности “обеспечить 300 % всех медиков нашей страны”.

“На этой неделе, я думаю, что увеличится количество областей. Я думаю, что мы дойдем до конца, и во всех областях медики, которые борются с COVID-19, получат эти 300 %. Там были некоторые технические проблемы. Все эти средства были полностью перечислены из бюджета, который направлен на поддержку медицинской отрасли, местной власти”, – заверил он.

“Что касается апреля – там договора между Национальной службой здоровья и больницами. И за апрель государство также полностью рассчитается, и будет выплачено медикам по 300 %”, – добавил Зеленский.