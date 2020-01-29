В 2018 году гражданами Украины было задекларировано доходов на 101,8 миллиардов гривен.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственной налоговой службы.

По информации налоговой, в целом в 2018-ом году гражданами Украины были задекларированы доходы на сумму в 101,8 млрд грн.

Уточняется, что это на 39% больше, чем было за 2017 год.

Отмечается, что соответственно доходам украинцев возросла и сума налога на доход физических лиц, которая заявлена налогоплательщиками.

Сумма налога за 2018 год составила больше 3,4 миллиарда гривен. В свою очередь это на 46% превышает размер налога в 2017 году.

Помимо того, на 63% увеличилась сумма военного сбора, которая составила 494 миллиона гривен.