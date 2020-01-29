Об этом сообщается на официальном сайте Государственной налоговой службы.
По информации налоговой, в целом в 2018-ом году гражданами Украины были задекларированы доходы на сумму в 101,8 млрд грн.
Уточняется, что это на 39% больше, чем было за 2017 год.
Отмечается, что соответственно доходам украинцев возросла и сума налога на доход физических лиц, которая заявлена налогоплательщиками.
Сумма налога за 2018 год составила больше 3,4 миллиарда гривен. В свою очередь это на 46% превышает размер налога в 2017 году.
Помимо того, на 63% увеличилась сумма военного сбора, которая составила 494 миллиона гривен.
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