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В 2019 году украинцы спрашивали у Google «как разговаривают животные»?

В 2019 году украинцев больше всего интересовал вопрос "Как сделать Instagram темным?", а еще "Как говорят животные?" и "Как завязать шнурки?"

Воскресенье, 19 января 2020, 15:51

Об этом сообщается в отчете Google Trends.

В категории поиска “Как?” украинцы чаще всего интересовались:

  1. Как сделать Instagram темным?
  2. Как удалить аккаунт Instagram?
  3. Как узнать свой номер телефона?
  4. Как проверить себя в списках избирателей?
  5. Как говорят животные?
  6. Орхидея, как ухаживать?
  7. Как кушать авокадо?
  8. Как перевести деньги с телефона на телефон?
  9. Как сделать слайм без клея?
  10. Как завязать шнурки?

Самым популярным Google-запросом украинцев в 2019 году стала “Игра престолов” 8 сезон.

  • Комедийный сериал “Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел” вошел в десятку фильмов, которые украинцы искали в поисковике Google.
  • Глобальный поисковик Google назвал персоналии, имена которых чаще вводили в поиск в 2019 году. Лидирует Президент Владимир Зеленский.
  • В 2019 году в поисковике Google украинцы чаще всего искали сериал “Игра престолов” 8 сезон.
  • В 2019 году дефиниция, которую чаще всего спрашивали у Google, стало слово Томос.
Теги: Google, запрос

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