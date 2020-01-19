В 2019 году украинцы спрашивали у Google «как разговаривают животные»?

Об этом сообщается в отчете Google Trends.
В категории поиска “Как?” украинцы чаще всего интересовались:
- Как сделать Instagram темным?
- Как удалить аккаунт Instagram?
- Как узнать свой номер телефона?
- Как проверить себя в списках избирателей?
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- Как перевести деньги с телефона на телефон?
- Как сделать слайм без клея?
- Как завязать шнурки?
Самым популярным Google-запросом украинцев в 2019 году стала “Игра престолов” 8 сезон.
- Комедийный сериал “Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел” вошел в десятку фильмов, которые украинцы искали в поисковике Google.
- Глобальный поисковик Google назвал персоналии, имена которых чаще вводили в поиск в 2019 году. Лидирует Президент Владимир Зеленский.
- В 2019 году в поисковике Google украинцы чаще всего искали сериал “Игра престолов” 8 сезон.
- В 2019 году дефиниция, которую чаще всего спрашивали у Google, стало слово Томос.