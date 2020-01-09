Об этом сообщатся на сайте “УкрАвтоПрома”.
В течение последнего месяца 2019 года в Украине зарегистрировали 30,7 тыс. старых легковых авто. По сравнению с 2018 годом – это +44 % авто.
А вот новых автомобилей в декабре украинцы зарегистрировали 9,2 тысяч.
Всего, по итогам года, на украинском номера перешли 408,1 тыс. легковых автомобилей, бывших в эксплуатации, что в 3,5 раза больше, чем годом ранее. Почти три четверти от этого количества – машины из стран Евросоюза.
В результате в 2019 году регистрация старых машин почти в 5 раз превысила продажи новых.
Лидирует среди легковых авто с пробегом Volkswagen – в 2019-м украинцы поставили на учет 74 856 авто, что в 16 раз больше, чем новых автомобилей этой же марки.
На втором месте Opel с показателем 34 893 авто – в 93 раза больше новых.
Renault заняла третье место – 31 994 авто с пробегом (вдвое больше, чем продажи новых).
Четвертой по популярности стала Skoda – 31 920 авто – более чем в 5 раз больше новых машин.
Замыкает пятерку лидеров легковых автомобилей с пробегом Ford с результатом 28 202 машины. Новых Ford в прошлом году было продано в 16 раз меньше.
- На протяжении 2018 года, покупая легковые автомобили, украинцы отдавали предпочтение марке Toyota, а модель Renault Duster стала самой популярной.