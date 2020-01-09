В 2019 году в Украину было завезено более 408 тыс. подержанных автомобилей.

Об этом сообщатся на сайте “УкрАвтоПрома”.

В течение последнего месяца 2019 года в Украине зарегистрировали 30,7 тыс. старых легковых авто. По сравнению с 2018 годом – это +44 % авто.

А вот новых автомобилей в декабре украинцы зарегистрировали 9,2 тысяч.

Всего, по итогам года, на украинском номера перешли 408,1 тыс. легковых автомобилей, бывших в эксплуатации, что в 3,5 раза больше, чем годом ранее. Почти три четверти от этого количества – машины из стран Евросоюза.

В результате в 2019 году регистрация старых машин почти в 5 раз превысила продажи новых.

Лидирует среди легковых авто с пробегом Volkswagen – в 2019-м украинцы поставили на учет 74 856 авто, что в 16 раз больше, чем новых автомобилей этой же марки.

На втором месте Opel с показателем 34 893 авто – в 93 раза больше новых.

Renault заняла третье место – 31 994 авто с пробегом (вдвое больше, чем продажи новых).

Четвертой по популярности стала Skoda – 31 920 авто – более чем в 5 раз больше новых машин.

Замыкает пятерку лидеров легковых автомобилей с пробегом Ford с результатом 28 202 машины. Новых Ford в прошлом году было продано в 16 раз меньше.