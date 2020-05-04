Об этом свидетельствует информация, опубликованная Государственной казначейской службой.
Уточняется, что только за апрель 2020 года государственный бюджет был недовыполнен на 13,6 млрд грн по доходам. В процентах это на 11,6% меньше плана.
При этом доходы за март составили 103,95 млрд из планируемых 117,59 млрд, а за все четыре прошедших месяца 2020 года – 314,98 млрд грн из предполагаемых по плану 356,38 млрд грн.
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