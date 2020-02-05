Анатолий Федорук мэр Бучи, что в Киево-Святошинском районе, рассказал, что в этом году будет представлен весь концепт бренда города.

Об этом Анатолий Федорук рассказал в интервью изданию “Большой Киев”.

“В 2020 году представим весь концепт. Конечно, герб, флаг, определенная история города, которую все знают – это обязательные атрибуты бренда. Но также мы в поиске чего-то другого. Хотим обобщить концепцию, во-первых, как мы сами себя видим, во-вторых, как нас воспринимают. Ответы на эти вопросы ищем совместно с общественностью, специалистами, чтобы иметь качественный продукт”, – сказал мэр города.

По его словам, бренд города – это инновационный инструмент, который будет работать над повышением привлекательности Бучи.

Анатолий Федорук также отметил, что для Буче важно не то, что было, а то, к чему она стремится.

“Мы пришли к выводу, что город в первую очередь должен быть комфортным для своих жителей и выполнять функцию рекреационного сервиса для столицы. Собственно именно поэтому, в стратегии заложен развитие соответствующей инфраструктуры во всех населенных пунктах Бучанского объединенной территориальной общины (ОТО)” – сказал он.

Мэр считает, что на внедрение задуманного уйдет 5 лет.

“У нас в целом масштабные планы. Предполагаем создать собственный индустриальный парк, первые шаги в этом направлении уже сделаны. Индустриальный парк “Мироцкое” прошел соответствующие согласования в Министерстве экономики и включен в реестр индустриальных парков Киевской области. Амбициозный проект планируем реализовать совместно с АНТК “Антонов” на базе одноименного аэропорта, который находится в пределах Бучанского ОТО. Речь идет о логистическом-грузовом хабе. В нашей объединенной общине есть двенадцать искусственных водоемов, большое количество лесных массивов, поэтому готовим проекты по зеленому туризму”, – подчеркнул Федорук.