В течение года государственные цирки Украины прекратят использовать животных в своих представлениях.

Об этом министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский сообщил в Facebook-посте, посвященном итогам уходящего года.

“Останется в прошлом позорное для Украины явление использования животных в цирке. Все государственные цирки течение года прекратят использовать животных в цирковых представлениях”, — написал министр.

Также Бородянский подчеркнул, что сейчас правительство разрабатывает стратегию по реабилитации животных, которые ранее эксплуатировались в цирках.

“Все они без исключения будут переданы реабилитационным центрам”, — добавил он.