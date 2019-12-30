Об этом министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский сообщил в Facebook-посте, посвященном итогам уходящего года.
“Останется в прошлом позорное для Украины явление использования животных в цирке. Все государственные цирки течение года прекратят использовать животных в цирковых представлениях”, — написал министр.
Также Бородянский подчеркнул, что сейчас правительство разрабатывает стратегию по реабилитации животных, которые ранее эксплуатировались в цирках.
“Все они без исключения будут переданы реабилитационным центрам”, — добавил он.
- В сентябре Окружной административный суд Одессы удовлетворил иск областной Государственной экологической инспекции к госпредприятию “Одесский государственный цирк”, запретив последнему принимать и работать с дикими животными.
- 15 сентября во всех областных центрах Украины прошел Марш за права животных.