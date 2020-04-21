В этом году иностранные туристы не смогут отдохнуть в Испании из-за пандемии COVID-19.

Об этом сообщает агентство Deutsche Welle со ссылкой Exceltur – ведущую профессиональную организацию предпринимателей, обслуживающих туристическую отрасль.

Так, еще 17 апреля министр труда Испании Йоланда Диас заявила, что правительственный план поэтапного ослабления карантина не предусматривает открытие туристической отрасли для иностранцев ранее конца текущего года. В министерстве пообещали помощь сотрудникам отрасли, которые остались без работы.

Еще ранее испанский министр потребления Альберто Гарсон не рекомендовал иностранцам планировать летние поездки в Испанию. То же говорили и другие чиновники. С аналогичным предупреждением выступил и Евросоюз. Причина – неясность с распространением коронавируса, поскольку Испания принадлежит к наиболее пострадавшим от пандемии стран.

В 2019 году в стране отдохнуло почти 84 миллиона иностранцев. По данным Exceltur, потери из-за отсутствия туристов в нынешнем летнем сезоне составят не менее 90 млрд евро.