Об этом сообщает “Укравтопром”.

“В январе украинский автопарк пополнили почти 7,1 тысяч новых легковых авто или на 35% больше, чем годом раньше”, – говорится в сообщении.

Уточняется, что наибольшим спросом пользовались машины марки Toyota, которых было куплено 1207 штук.

“По сравнению с январем прошлого года реализация новых Toyota в Украине выросла на 91%, что и позволило этой японской марке подняться со второй на первую ступень рейтинга”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что лидер января прошлого года RENAULT, хотя и показал 31-процентный рост в продажах, опустился на вторую ступень.

Сохранил третью позицию Nissan, а на четвертое место поднялась чешская марка Skoda, которая увеличила продажи на 37%.

Также в десятку самых популярных марок вошли HYUNDAI, VOLKSWAGEN, MERCEDES-BENZ, PEUGEOT и MITSUBISHI.

 