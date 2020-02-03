В январе 2020 года украинцы купили на 35% больше машин, чем за аналогичный период прошлого года. Самым популярным автомобилем стала Toyota.

Об этом сообщает “Укравтопром”.

“В январе украинский автопарк пополнили почти 7,1 тысяч новых легковых авто или на 35% больше, чем годом раньше”, – говорится в сообщении.

Уточняется, что наибольшим спросом пользовались машины марки Toyota, которых было куплено 1207 штук.

“По сравнению с январем прошлого года реализация новых Toyota в Украине выросла на 91%, что и позволило этой японской марке подняться со второй на первую ступень рейтинга”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что лидер января прошлого года RENAULT, хотя и показал 31-процентный рост в продажах, опустился на вторую ступень.

Сохранил третью позицию Nissan, а на четвертое место поднялась чешская марка Skoda, которая увеличила продажи на 37%.

Также в десятку самых популярных марок вошли HYUNDAI, VOLKSWAGEN, MERCEDES-BENZ, PEUGEOT и MITSUBISHI.