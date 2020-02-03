Об этом сообщает “Укравтопром”.
“В январе украинский автопарк пополнили почти 7,1 тысяч новых легковых авто или на 35% больше, чем годом раньше”, – говорится в сообщении.
Уточняется, что наибольшим спросом пользовались машины марки Toyota, которых было куплено 1207 штук.
“По сравнению с январем прошлого года реализация новых Toyota в Украине выросла на 91%, что и позволило этой японской марке подняться со второй на первую ступень рейтинга”, – сказано в сообщении.
Отмечается, что лидер января прошлого года RENAULT, хотя и показал 31-процентный рост в продажах, опустился на вторую ступень.
Сохранил третью позицию Nissan, а на четвертое место поднялась чешская марка Skoda, которая увеличила продажи на 37%.
Также в десятку самых популярных марок вошли HYUNDAI, VOLKSWAGEN, MERCEDES-BENZ, PEUGEOT и MITSUBISHI.
- На протяжении 2018 года, покупая легковые автомобили, украинцы отдавали предпочтение марке Toyota, а модель Renault Duster стала самой популярной.