Об этом сообщает издание The Verge.

На официальной странице BlackBerry Mobile в Twitter было обнародовано сообщение, что TCL Communication прекратит продажу смартфонов BlackBerry с 31 августа 2020 года.

Отмечается, что права компании на бренд BlackBerry истекают, и после 31 августа она больше не сможет “разрабатывать, производить или продавать любые новые мобильные устройства под маркой BlackBerry”.

При этом TCL продолжит оказывать поддержку владельцам существующих аппаратов, включая гарантийное обслуживание, до 31 августа 2022 года.

Стоит отметить, что компания BlackBerry объявила о прекращении производства своих смартфонов в 2016 году и решила сосредоточиться на разработке программного обеспечения. Причиной такого решения стала неудачная попытка перехода на операционную систему Android.

В декабре 2016 года компания TCL заключила соглашение с BlackBerry, и уже в следующем году вышел первый смартфон китайского производителя под канадским брендом: BlackBerry KeyOne. Он получил QWERTY-клавиатуру и операционную систему Android.

В дальнейшем линейка пополнилась еще несколькими моделями смартфонов.

В данный момент не известно, возьмется ли какая-либо другая компания за производство смартфонов BlackBerry в будущем, или же этот бренд гаджетов навсегда исчезнет с рынка.