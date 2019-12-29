В воскресенье, 29 декабря, в 6 территориальных общинах на территории четырех областей Украины проходят первые местные выборы.

Об этом проинформировали в пресс-службе Центральной избирательной комиссии.

Голосование на первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов 6 объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских председателей будет происходить до 20:00.

По состоянию на 12:00 явка избирателей составляла от 8 % до 23,14 %.

Местные выборы проходят в 3 сельских, 1 поселковой, 2 городских ОТО:

• Путивльской городской объединенной территориальной общине Путивльского района Сумской области;

• Червоненской сельской объединенной территориальной общине Криворожского района Днепропетровской области;

• Нежухивской сельской объединенной территориальной общине Стрыйского района Львовской области;

• Пидгородненской городской объединенной территориальной общине Днепровского района Днепропетровской области;

• Черкасской поселковой объединенной территориальной общине Новомосковского района Днепропетровской области;

• Кадубовецкой сельской объединенной территориальной общине Заставнивского района Черновицкой области.

Также сегодня проходят дополнительные местные выборы – в 3 ОТО (1 сельской, 2 поселковых).

Все 55 избирательных участков на первых и 8 – на дополнительных – выборах открылись вовремя, в 8:00.

Согласно предварительным подсчетам, в первых выборах смогут принять участие более 55 тыс. 700 избирателей, в дополнительных – более 4,1 тыс. избирателей.