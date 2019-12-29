Об этом проинформировали в пресс-службе Центральной избирательной комиссии.
Голосование на первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов 6 объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских председателей будет происходить до 20:00.
По состоянию на 12:00 явка избирателей составляла от 8 % до 23,14 %.
Местные выборы проходят в 3 сельских, 1 поселковой, 2 городских ОТО:
• Путивльской городской объединенной территориальной общине Путивльского района Сумской области;
• Червоненской сельской объединенной территориальной общине Криворожского района Днепропетровской области;
• Нежухивской сельской объединенной территориальной общине Стрыйского района Львовской области;
• Пидгородненской городской объединенной территориальной общине Днепровского района Днепропетровской области;
• Черкасской поселковой объединенной территориальной общине Новомосковского района Днепропетровской области;
• Кадубовецкой сельской объединенной территориальной общине Заставнивского района Черновицкой области.
Также сегодня проходят дополнительные местные выборы – в 3 ОТО (1 сельской, 2 поселковых).
Все 55 избирательных участков на первых и 8 – на дополнительных – выборах открылись вовремя, в 8:00.
Согласно предварительным подсчетам, в первых выборах смогут принять участие более 55 тыс. 700 избирателей, в дополнительных – более 4,1 тыс. избирателей.
- В Закарпатской области на местных выборах глав объединенных территориальных общин (ОТО), которые состоялись 22 декабря, кандидаты от “Слуги народа” выиграли лишь в двух ОТО из девяти.
- На местных выборах в объединенные территориальные общины (ОТО) в Николаевской области 22 декабря победили кандидаты-самовыдвиженцы, “слуги народа” – проиграли.