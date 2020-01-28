В Киеве на карантин закрыли одну школу, еще в восьми процесс обучения приостановлен частично.

Об этом во время брифинга сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Всего в Киеве за 4 недели 2020 года зарегистрировано почти 11 тыс. больных гриппом и ОРВИ.

По словам Поворозника, данное число заболевших находится на достаточно низком уровне и не требует каких-либо дополнительных мер. Эпидемиологический уровень ныне на 52 % ниже базовой линии.

По его словам, полностью образовательный процесс приостановлен только в одной школе Святошинского района. Еще восемь школ приняли решение приостановить обучение частично: в Голосеевском районе – одна школа (2 класса), в Дарницком районе – 2 школы (2 классы), в Оболонском районе – одна школа (13 классов), в Печерском районе – одна школа (5 классов), в Святошинском районе – 3 школы (9 классов).