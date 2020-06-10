В Adidas пообещали нанять больше темнокожих и латиноамериканских сотрудников

Немецкий бренд спортивной одежды Adidas пообещал инвестировать 20 миллионов долларов в сообщество темнокожих в Соединенных Штатах и обеспечить, чтобы не менее 30% новых рабочих мест в США были предоставлены темнокожим и латиноамериканским сотрудникам.

Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.

“Мы должны сделать больше, чтобы создать среду, в которой все наши сотрудники будут чувствовать себя в безопасности”, – сказал генеральный директор Каспер Рорстед.

В совете правления Adidas заявили о том, что ценят вклад темнокожих сотрудников в успех бренда и признали, что компания должна делать больше для борьбы с расизмом.

Компании по всему миру выделили более миллиарда долларов на расовую и социальную справедливость на фоне протестов по поводу смерти Джорджа Флойда, афроамериканца, который умер после того, как полицейский из Миннеаполиса придавил его шею коленом.

Adidas заявила, что в течение следующих четырех лет потратит 20 миллионов долларов на инициативы по поддержке спорта для темнокожих людей.

Напомним, ранее в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступив коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение. 28 мая в США вспыхнули массовые протесты против расизма и полицейской агрессии.