Про це повідомили на сайті Білого дому.

В апараті президента Байдена призначили першого темношкірого міністра оборони, Ллойда Остіна, першу жінку — міністерку фінансів, Джанет Єллен, першого латиноамериканця та іммігранта на пост міністра внутрішньої безпеки, Алехандро Майоркаса, першого корінного американця (індійця) міністром внутрішніх справ Деба Хааланда, представника ЛГБТ Піта Буттіджича — членом кабінету міністрів.

Більшість усіх призначень в Білому домі — жінки. Ще половина призначених ідентифікують себе, як небілі.

З 1500 призначених чиновників:

58% – жінки;

18% – темношкірі та афроамериканці;

15% – латиноамериканці;

15% – американці азійського походження чи жителі островів Тихого океану;

3% – американці з корінням населення Близького Сходу чи Північної Африки;

2% – американські індійці чи корінні жителі Аляски;

14% – ідентифікують себе, як представників ЛГБТ;

4% – ветерани;

3% – ідентифікують себе, як людей з обмеженими фізичними можливостями;

15% – першими у своїх сім’ях отримали освіту в коледжі;

32% – натуралізовані громадяни та діти іммігрантів.

У Міністерстві праці 70% призначених чиновників — жінки. В Міністерстві внутрішньої безпеки 40% — діти іммігрантів. В Міністерстві освіти — кожен четвертий першим у своїй родині отримав освіту в коледжі, а кожен третій — раніше займався вчительською діяльністю. В Міністерстві внутрішніх справ, кожен п’ятий — американський індієць чи походить з Аляски.