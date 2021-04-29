Про це повідомили на сайті Білого дому.
В апараті президента Байдена призначили першого темношкірого міністра оборони, Ллойда Остіна, першу жінку — міністерку фінансів, Джанет Єллен, першого латиноамериканця та іммігранта на пост міністра внутрішньої безпеки, Алехандро Майоркаса, першого корінного американця (індійця) міністром внутрішніх справ Деба Хааланда, представника ЛГБТ Піта Буттіджича — членом кабінету міністрів.
Більшість усіх призначень в Білому домі — жінки. Ще половина призначених ідентифікують себе, як небілі.
З 1500 призначених чиновників:
- 58% – жінки;
- 18% – темношкірі та афроамериканці;
- 15% – латиноамериканці;
- 15% – американці азійського походження чи жителі островів Тихого океану;
- 3% – американці з корінням населення Близького Сходу чи Північної Африки;
- 2% – американські індійці чи корінні жителі Аляски;
- 14% – ідентифікують себе, як представників ЛГБТ;
- 4% – ветерани;
- 3% – ідентифікують себе, як людей з обмеженими фізичними можливостями;
- 15% – першими у своїх сім’ях отримали освіту в коледжі;
- 32% – натуралізовані громадяни та діти іммігрантів.
У Міністерстві праці 70% призначених чиновників — жінки. В Міністерстві внутрішньої безпеки 40% — діти іммігрантів. В Міністерстві освіти — кожен четвертий першим у своїй родині отримав освіту в коледжі, а кожен третій — раніше займався вчительською діяльністю. В Міністерстві внутрішніх справ, кожен п’ятий — американський індієць чи походить з Аляски.
- В січні віцепрезидента США Камала Гарріс склала присягу, ставши першою жінкою та першою кольоровою жінкою на цій посаді.