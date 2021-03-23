Об этом сообщила пресс-секретарь президентской администрации Джен Псаки.

Она пояснила, что президентские указы будут направлены на “прекращение насилия с применением огнестрельного оружия”.

“Мы определенно рассматриваем ряд мер”, – сказала Псаки.

При этом, она не уточнила, о каких именно мерах идет речь.

Также Псаки сказала, что Байден примет указанные меры “не сегодня”.

“Не думаю, что новые предложения будут выдвинуты в течение ближайших 24 часов”, – заявила она.

Ранее в Белом доме говорили о том, что одной из инициатив Байдена может быть ликвидация оружия, которое собирают из нескольких огнестрельных устройств (у них нет серийных номеров), детальная проверка анкетных данных покупателей оружия, а также – финансирование борьбы с неправомерным использованием оружия на местах.

Президент США Джо Байден призвал законодателей принять закон, регулирующий контроль над огнестрельным оружием. Заявление прозвучало на фоне седьмого случая массовой стрельбы за неделю.

Байден сказал, что случай массовой стрельбы в Колорадо, когда в продуктовом магазине застрелили 10 человек, должен подтолкнуть “Вашингтон и всю страну к действиям”.

Судебный комитет Сената планирует провести на следующей неделе слушания по вопросу контроля над оружием. Два законопроекта, принятые Палатой представителей, касались того, кто может покупать оружие и как закрыть лазейки в проверках анкетных данных. Но в Сенате пока что нет голосов, чтобы принять эти законопроекты. Проблема в том, какие данные и в каких случаях следует проверять. Часть законодателей настаивает на том, что нужно проверять анкетные данные покупателей у лицензированных поставщиков. Другие говорят о том, что важно проверять и тех, кто покупает оружие “на руках”, к примеру, у своих друзей или родственников. В последнем случае сложно разработать алгоритм, отслеживающий такие покупки.