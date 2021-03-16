Представители Демократической партии в Палате представителей предлагают проголосовать за первые изменения в иммиграционной политике, инициированные администрацией Джо Байдена. Их назвали "всеобщей амнистией".

Об этом сообщает CNBC.

Ожидается, что законодатели рассмотрят два законопроекта, касающиеся иммиграционной реформы Белого дома. Представители Республиканской партии назвали закон “всеобщей амнистией”.

Предложенные законопроекты дадут возможность получить статус легальных резидентов или граждан тем, кто приехали на территорию США нелегально или по рабочим визам.

Первый законопроект позволит 2,5 миллионам мигрантов стать гражданами США. Еще 4,4 миллиона человек смогут получить законное право на постоянное место жительства в США. В первую очередь, это касается нелегально попавших в страну детей.

На территории США проживают порядка 11 миллионов мигрантов без надлежащих документов.

Второй законопроект предусматривают, что нелегальные мигранты смогут получить временный статус, если будут работать в сфере сельского хозяйства. Если нелегальные мигранты заплатят штраф и проработают в отрасли от 4 до 8 лет, то смогут получить право на получение грин-карты.